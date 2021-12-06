У лондонского «Челси» существует традиция – когда команда отправляется на заграничный выезд, то доверяет вести инстаграм представителю местного фан-клуба. На этот раз повезло москвичу и автору крупнейшего русскоязычного канала о ФК «Челси» Кириллу Бельскому. Мы связались с ним и узнали о том, как Кирилл попал в число избранных.

– Как получилось, что тебя выбрали вести аккаунт «Челси» в инстаграме?

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– Все оказалось достаточно просто. В какой-то момент я нашел контакт человека, который занимается в «Челси» SMM. Написал ему, а пару дней назад пришел фидбек – мне сказали, что могут меня позвать. Вообще, «Челси» это делает каждый выездной еврокубковый матч. С «Мальмё», например, вел фанат из Лондона – я и ему написал, попросил замолвить словечко обо мне.

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Мне честно ответили, что тот фанат не справился с работой, вел сторис недостаточно эмоционально. Но я скинул им свой ютьюб-канал и они мне написали, что по эмоциям я им подхожу.

– Ты основал фан-клуб в Москве. В Питере есть отдельная организация – как думаешь, почему инстаграм достался тебе, а не ребятам именно из СПб?

– Я, конечно, не один организовал фан-клуб в Москве – я являюсь идейным представителем, нас человек восемь в организации всего этого процесса. В Питере есть замечательный фан-клуб, который я безумно люблю и был у них в гостях этой весной на матче с «Фулхэмом».

И вот после посещения их клуба я понял, что нужно обязательно делать такую же движуху в Москве. Что-то похожее у нас было, но не официальном уровне. Не знаю, почему не им досталось право вести аккаунт. Возможно, мою заявку просто раньше посмотрели или мне повезло.

– «Челси» обычно в дни игр устраивает прогулки по городу, в который приезжает. Участвовал ли ты в составлении маршрута, чтобы потом делать материалы для инсты?

– Учитывая, что в Питере сейчас очень холодная погода – 21-22 градуса мороза, есть вероятность, что игроки «Челси» не выйдут на такую прогулку. Меня, если честно, не вовлекали в планирование. Я занимаюсь только тем, что буду делать исключительно истории для инстаграма, про маршрут мне ничего не говорили. Но нужно спросить – возможно, скажут. Спасибо, это мысль.

– Ты будешь участвовать в разных фан-движухах в Питере в ближайшие дни. Есть информация, что фан-клуб СПб планирует вечеринку, где ты будешь ведущим. Знает ли клуб об этих активностях, планирует ли связать российское движение непосредственно с «Челси»?

– Я буду вести минут 15-20 превью к матчу, ведущим точно не буду. Знаю, что фан-клуб сделает видео для «Челси», вот такой небольшой спойлер. Возможно, это видео потом появится в соцсетях «Челси».

У лондонцев неважно налажены отношения между болельщиками и клубом, и это касается не только России и стран СНГ, а любой страны. К сожалению, очень устарели процессы согласования определенных возможностей. Например, чтобы создать фан-клуб и чтобы он появился на официальной страничке, понадобилось несколько месяцев. С тех пор мне никто не отвечал – существует проблема с коммуникацией.

– Знает ли клуб о ваших активностях?

– Да, конечно. Есть кураторы, отслеживающие развитие фан-клубов, но они нигде не выкладывают эти активности. Например, в «Манчестер Сити» это развито гораздо лучше. Представители клуб постоянно пишут представителям фан-сообществ «горожан» и постоянно присылает какой-то мерч. Если у «Сити» это происходит условно раз в месяц, то у «Челси» раз в год.

Поэтому хотелось бы больше взаимодействия – как в случае с поводом для нашего разговора. Можно было бы сделать репосты самых ярких перфомансов – как народ собирался в Москве или собрания на игру. Надеюсь, что они что-то покажут еще помимо моих сторис. Но особо я не питаю иллюзий на этот счет.

– Ты попадешь на гостевую трибуну. Какие ожидания от общения с английскими фанами «Челси»?

– В первую очередь хочу узнать, как по-настоящему петь все чанты. У меня не было возможности попасть ни на один матч «Челси» до этого. Это дебют, можно сказать. Хочется послушать, какой ритм, какое произношение, чтобы потом это перенести непосредственно в бар. Потому что постоянно ходят распри по поводу того, с какой тональностью и скоростью нужно петь.

Хочется услышать это вживую, чтобы однозначно понять. Видео на ютьюбе очень часто плохого качества, там перенять эту атмосферу все равно не получится. Конечно, хочется узнать какие-нибудь детали боления за «Челси», как часто англичане ходят на матчи. Если вообще англичане будут, потому что у многих проблемы с визой.

– Тебе говорили о каких-то ограничениях по контенту? Что постить не рекомендуют или даже запрещают?

– Ограничений по контенту практически нет, но в любом случае эти сторис сначала будут отправлены куратору, который их и выложит. Единственное, он сказал, нельзя снимать поле – это запрещено правилами УЕФА. Плюс не снимать кусочки с гимном Лиги чемпионом, потому что за них тоже может прилететь. И он мне рассказал интересный факт, что «Челси» тоже может выкладывать что-то с гимном ЛЧ только через 72 часа после того, как матч закончился. Такого я, если честно, не ожидал.

«Челси» – «Зенит» Фото: Getty Images

– Стоит ли российским фанатам «Челси» ждать от тебя пасхалок для них? Может, планируешь опубликовать стори на русском языке или заставишь Лукаку передать привет фанатам из России?

– К сожалению, тот факт, что я буду постить сторис, не означает, что я буду находиться рядом с командой. Это как раз будет попытка показать обычный день болельщика, который не должен встретить команду. Конечно, если будет такая возможность, я попробую, чтобы Лукаку передал нам привет на русском, но пока я даже не знаю, где будет жить команда.

Пасхалки, думаю, будут не пасхалками, а просто открытыми приветами. Я бы очень хотел дать возможность всем остальным болельщикам «Челси» увидеть, чем живут фанатские сообщества в России, потому что завтра будут представители из Москвы, Ростова, Краснодара. Из разных уголков Беларуси, Дальнего Востока, Сибири – людей будет просто полным-полно. Хочется показать, что здесь живет настоящее фанатское движение, которое дышит этим клубом. Это я и хочу показать, без всяких пасхалок и отсылок. Но, может быть, если что-то классное удастся придумать, я попробую. Я об этом думал, но пока нет идей, как именно это реализовать. Будем действовать по ситуации.

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