На групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22 осталось провести всего один тур, однако интриг выше крыши: только одном квартете нет вообще никаких турнирных вопросов, и еще в двух осталось определить только лидера. В 4 группах как минимум одна путевка в 1/8 финала еще не разыграна, еще в одной идет спор за Лигу Европы.

Группа А

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Главные вопросы давно сняты: «Ман Сити» в плей-офф с первого места, «ПСЖ» – со второго. А вот «Лейпциг» и «Брюгге» заочно разыграют путевку в Лигу Европы. У команд по 4 очка, в случае равенства евросезон продолжат немцы за счет лички: проиграли дома «Брюгге» 1:2, но затем вынесли соперника в Бельгии 5:0. У «быков» и задача полегче: они все-таки принимают «Ман Сити» дома, а вот бельгийцам придется побеждать в Париже.

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Группа В

Борьба, достойная группы смерти, развернется за второе и третье места. Положение перед заключительным днем таково: «Порту» (5 очков), «Милан» (4), «Атлетико» (4).

Хесус Корона («Порту») и Жоау Феликс («Атлетико») Фото: Getty Images

Судьба португальцев только в их руках: они обходят соперников и принимают «Атлетико» на своем поле. У «Милана» с первого взгляда задача сложнейшая: матч с «Ливерпулем», который в предыдущих турах выбил 5 из 5. Но даже в первом туре против мотивированных мерсисайдцев на их родном «Энфилде» итальянцы вели в счете и могли брать очки. Теперь же – свой «Сан Сиро» и решивший все турнирные задачи соперник, который ввиду всегда сложного зимой календаря в АПЛ может выставить полурезерв. Варианты следующие:

«Ливерпуль» и «Порту» побеждают – они 1-е и 2-е. У «Милана» и «Атлетико» равенство, они по разу победили друг друга на выезде с разницей в 1 гол, правило мяча на выезде больше не работает, поэтому в дело вступает общая разница мячей. Сейчас чуть лучше ситуация у «россонери»: «-2» против «-3». Им нужно просто проиграть некрупнее испанцев.

«Ливерпуль» побеждает, в Португалии ничья: 2. «Порту» (6), 3. «Атлетико» (5), 4. «Милан» (4).

«Ливерпуль» и «Атлетико» побеждают: 2. «Атлетико» (7), 3. «Порту» (5), 4. «Милан» (4).

Две ничьи: 2. «Порту» (6), 3. «Милан» (5), 4. «Атлетико» (5).

Исмаэль Беннасер («Милан») и Наби Кейта («Ливерпуль») Фото: Getty Images

Ничья в Милане, победа «Порту»: 2. «Порту» (8), 3. «Милан» (5), 4. «Атлетико» (4).

Ничья в Милане, победа «Атлетико»: 2. «Атлетико» (7), 3. «Порту» (5), 4. «Милан» (5). Португальцы получат преимущество над итальянцами за счет лички (1:0, 1:1)

Победы «Милана» и «Порту»: 2. «Порту» (8), 3. «Милан» (7), 4. «Атлетико» ( 4).

Победы «Милана» и «Атлетико»: «Порту» завершает евросезон, «россонери» и «индейцам» опять-таки придется подсчитывать разницу мячей.

Победа «Милана», ничья в Португалии: 2. «Милан» (7), 3. «Порту» (6), 4. «Атлетико» (4).

КОМУ ДОСТАНУТСЯ ЕВРОПУТЕВКИ ОТ ГРУППЫ В? «Порту» – ЛЧ, «Атлетико» – ЛЕ «Порту» – ЛЧ, «Милан» – ЛЕ «Атлетико» – ЛЧ, «Порту» – ЛЕ «Атлетико» – ЛЧ, «Милан» – ЛЕ «Милан» – ЛЧ, «Атлетико» – ЛЕ «Милан» – ЛЧ, «Порту» – ЛЕ

Группа С

Про этот квартет можно не вспоминать: «Аякс» вышел с первого места, «Спортинг» гарантировал себе вторую строчку, «Дортмунд» неожиданно довольствуется Лигой Европы, «Бешикташ» – последний.

Группа D

Лаутаро Мартинес («Интер») и Эдер Милитао («Реал Мадрид») Фото: Getty Images

Резво стартовавший «Шериф» все же не смог потеснить грандов из Италии и Испании, но зато точно опередил «Шахтер» и вышел в Лигу Европы. А для горняков будет вопросом чести победить дерзкого дебютанта хотя бы на выезде.

«Реал» (12 очков) примет «Интер» (10) на «Сантьяго Бернабеу». Команды уже в плей-офф, но на кону стоит первое место и – в теории – чуть более проходной соперник в 1/8 финала. Хозяев поля устроит и ничья, команде Симоне Индзаги придется играть на победу.

КТО ЗАЙМЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО? «Реал» «Интер»

Группа E

Френки де Йонг («Барселона»), Николас Отаменди и Андре Альмейда («Бенфика») Фото: Getty Images

«Бавария» уже гарантировала себе первое место, «Динамо Киев» ни на что не рассчитывает. «Барселона» на 2 балла опережает «Бенфику» (7 vs 5) в битве за 2-е место, но!

Каталонцы едут в Мюнхен – вряд ли гегемон Бундеслиги захочет портить себе 100% результат в группе, да еще и проигрывать при родных трибунах. А даже мирный исход для «Барсы» равносилен катастрофе: мотивированная «Бенфика» едва ли дома оступится с безнадежным этой осенью «Динамо».

В случае победы хозяев в Лиссабоне и ничьи в Мюнхене «Барса» и «Бенфика» наберут по 8 очков, а в этом случае в ЛЧ останутся португальцы: они разгромили «сине-гранатовых» дома 3:0, а потом удержали нулевую ничью на «Камп Ноу», чем обеспечили себе безоговорочное преимущество в личке. Так и получается, что с 2-очковым дефицитом «Бенфика» – фаворит.

КТО ВЫЙДЕТ В 1/8 ФИНАЛА ЛЧ? «Барселона» «Бенфика»

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Группа F

Алексей Миранчук против Люка Шоу в матче «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта» Фото: Getty Images

В последнем туре «МЮ» (10 очков) примет «Янг Бойз» (4), а «Аталанта» (6) – «Вильярреал» (7). Все вопросы сняли только манкунианцы: даже если «Вильярреал» догонит их по очкам, Роналду и ко останутся лидерами за счет личных встреч (2:1, 2:0).

Главный матч состоится в Бергамо: «Аталанте» нужно побеждать, «Вильярреал» устроит ничья. При этом обе команды имеют преимущество над «Янг Бойз» по личке. То есть швейцарцам, помимо победы на «Олд Траффорд» нужно еще и домашнее поражение итальянцев. «Вильярреал» же при любых раскладах продолжит евросезон: минимум – столь родная сердцу Унаи Эмери Лига Европы.

Итого:

«Аталанта» побеждает – итальянцы выходят со 2-го места, «Вильярреал» едет в ЛЕ

«Аталанта» и «Вильярреал» играют вничью – испанцы остаются в ЛЧ, итальянцы отправляются в ЛЕ.

«Аталанта» проигрывает, «Янг Бойз» побеждают – швейцарцы попадают в ЛЕ. При двух других исходах встречи в Англии команда Миранчука остается третьей.

КАК РАСПРЕДЕЛЯТСЯ ПУТЕВКИ В ГРУППЕ F? «Вильярреал» – ЛЧ, «Аталанта» – ЛЕ «Вильярреал» – ЛЧ, «Янг Бойз» – ЛЕ «Аталанта» – ЛЧ, «Вильярреал» – ЛЕ

Группа G

Самая незвездная, самая ровная и… самая дикая группа. Что имеем:

«Лилль» (8 очков) – гарантировал себе евровесну, но может вылететь в ЛЕ;

«Ред Булл Зальцбург» (7 очков) и «Севилья» (6 очков) – могут занять любое из 4 мест;

«Вольфсбург» (5 очков) – ни при каких раскладах не попадет в ЛЕ, но (!!!) может выйти в 1/8 финала ЛЧ даже с первой строчки!

Пары в среду будут следующие: «Вольфсбург» – «Лилль», «Зальцбург» – «Севилья». А таковы возможные расклады:

«Лилль» побеждает и выходит с 1-го места. В Австрии хозяев устраивает ничья, «Севилью» – только победа.

Две ничьи – места в квартете не меняются.

В Германии ничья + победа «Зальцбурга»: 1. «Зальцбург» (10), 2. «Лилль» (9), 3. «Севилья» (6), 4. «Вольфсбург» (6). У испанцев преимущество в личке: 1:1, 2:0.

В Германии ничья + победа «Севильи»: 1. «Лилль» (9), 2. «Севилья» (9), 3. «Зальцбург» (7), «Вольфсбург» (6). У французов преимущество в личке над испанцами: 0:0, 2:1.

Победа «Вольфсбурга» + победа «Зальцбурга»: 1. «Зальцбург» (10), 2. «Вольфсбург» (8), 3. «Лилль» (8) 4. «Севилья» (6). В первом матче немцы и французы сыграли в нулевую ничью, поэтому любая победа дома ставит «волков» выше.

Победа «Вольфсбурга» + победа «Севильи»: 1. «Севилья» (9), 2. «Вольфсбург» (8), 3. «Лилль» (8), 4. «Зальцбург» (7).

Победа «Вольфсбурга» + ничья в Австрии. Самый бомбический вариант! «Севилья» вылетает, у «Вольфсбурга», «Зальцбурга» и «Лилля» по 8 очков. Сейчас в матчах между этими тремя командами такой расклад: у «Зальцбурга» 6 очков, 6:5, разница «+1»; у «Лилля» 4 очка, 2:2, разница «0»; у «Вольфсбурга» 4 очка, 3:4, разница «-1». Т.е.: французы в таком раскладе в любом случае падают в ЛЕ. Если «Вольфсбург» выигрывает с разницей в один мяч, то он второй после австрийцев, если с разницей в три мяча и выше – он первый. Победы 2:0 и 3:1 не позволяют обойти «Зальцбург», а вот более результативные победы с разницей в два мяча (4:2, 5:3…) – более чем.

КОРОЧЕ… КТО ВЫЙДЕТ В 1/8 ФИНАЛА? «Лилль» и «Севилья» «Лилль» и «Зальцбург» «Зальцбург» и «Вольфсбург» «Севилья» и «Вольфсбург»

Группа H

«Зенит» уже не сдвинется с третьей строчки, но может повлиять на битву за 1-е место. Сейчас у «Челси» и «Ювентуса» по 12 баллов, англичане впереди по личным встречам (0:1, 4:0). Туринцам придется очень постараться, чтобы дома не выиграть у «Мальмё», так что можно заранее отдать им 3 балла. «Зенит» принимает «Челси», в Лондоне команда смотрелась вполне достойно. Если удастся зацепить хотя бы ничью, то «синие» оказываются вторыми в квартете.

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Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря.

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