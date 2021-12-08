«Зенит» закрывает групповой этап Лиги чемпионов статусным домашним матчем против действующего чемпиона турнира. Победа не только прибавит лучшей команде России позитивных эмоций, но и принесет стране важнейшие баллы в копилку таблицы коэффициентов УЕФА.

Кто посмотрит матч по ТВ

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«Зенит» к последнему матчу группового этапа потерял двоих футболистов. Об отсутствии Дмитрия Чистякова было известно давно – защитник получил красную карточку в игре пятого тура против «Мальмё» и пропустит встречу с «Челси» из-за дисквалификации. Еще одним отсутствующим стал Станислав Крицюк, который не играет с начала ноября из-за повреждения ноги.

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Дмитрий Чистяков, «Зенит» Фото: Getty Images

У «синих» проблем значительно больше. В Санкт-Петербург не приехали Н'Голо Канте и Бен Чилуэлл (у обоих травмы коленей), а также защитник Трево Чалоба (повреждение бедра). За сутки до игры стало известно, что команде не помогут Матео Ковачич (болезнь) и Джорджиньо (травма). Под вопросом участие Кая Хаверца – в последнем матче АПЛ против «Вест Хэма» он травмировал лодыжку.

Форма

После гостевого поражения от «Ювентуса» в начале ноября «Зенит» выдал серию из пяти матчей без проигрышей. Правда, туда поместились сразу три ничьи: 0:0 с «Уралом», 1:1 с «Мальмё» в ЛЧ (спаслись на 92-й минуте с пенальти) и 2:2 с «Ростовом» в последнем туре РПЛ (ушли с 0:2). Из-за не самых удачных результатов в чемпионате клуб Сергея Семака на опасное расстояние подпустил к себе «Динамо» – между лидерами всего два балла.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель Фото: Getty Images

Если «Зенит» несмотря на скомканные последние матчи продолжает лидировать в РПЛ, то «Челси» первую строчку в Англии упустил. «Синие» взяли небольшой отрыв от «Сити» и «Ливерпуля», но разбазарили преимущество: с 6 ноября они сыграли вничью с «Бёрнли» (1:1), не добили дома «МЮ» (1:1), а в последнем туре вовсе проиграли «Вест Хэму» (2:3), хотя вели 2:1 после первого тайма.

Лицом к лицу

«Зенит» и «Челси» играли лишь раз. В первом туре этой ЛЧ «синие» победили 1:0.

Российский клуб гарантировал себе евровесну – чемпионы РПЛ выступят в Лиге Европы.

«Челси» для победы в группе нужно обыгрывать «Зенит» или надеяться на осечку «Ювентуса» в игре с «Мальмё».

«Зенит» никогда не играл вничью с клубами из Англии: 4 победы и 4 поражения в восьми матчах.

«Челси» 9 раз встречался с командами из России и добыл 7 побед при одном поражении.

«Зенит» не выходит в плей-офф ЛЧ с сезона-2015/16.

Сине-бело-голубые выиграли всего 4 из последних 22 еврокубковых матчей (3 ничьи и 15 поражений).

Если «Челси» проиграет в Санкт-Петербурге, то это будет лишь третье поражение клуба в 20 последних выездных играх в Европе.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 6,20

Ничья: 4,40

Победа «Челси»: 1,56

В первом матче «Челси» с трудом укатал российский клуб – единственный точный удар на 69-й минуте нанес Ромелу Лукаку. При этом англичане имели абсолютное территориальное и игровое преимущество, «Зенит» в основном отбивался и не думал об атаках.

Несмотря на то, что «Челси» решил задачу по выходу в плей-офф, а «Зенит» уладил вопрос с евровесной (сыграет в Лиге Европы), в этом матче у гостей будет больше мотивации – победа позволит остаться на первом месте и не пустить туда «Ювентус». Поэтому «синие» приложат все силы для победы, а когда чемпионы Европы включаются, то плохо бывает очень многим. «Зенит» также вряд ли сдержит английский суперклуб.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции в 20:45 (мск). Если телевизора под рукой нет – следи за игрой в текстовом лайве Eurosport.ru

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