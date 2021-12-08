«Барселона» рискует впервые за 18 лет пропустить плей-офф Лиги чемпионов: каталонцы должны не проиграть «Баварии» в Мюнхене и надеяться на осечку «Бенфики» с киевским «Динамо». Немецкий гранд очень хочет закончить групповой этап со 100% результатом, а Роберт Левандовский определенно желает пополнить бомбардискую копилку, в которой уже лежат девять мячей. Все идет к тому, что весной мы увидим Хави и его ребят в Лиге Европы.

В последний раз «Барселона» спускалась во второй по значимости еврокубковый турнир 18 лет назад. В сезоне-2003/04 в клубе правила голландская диаспора, а Роналдиньо только высадился на «Камп Ноу».

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Кризисный клуб, Райкард и унижения от «Малаги» с «Реалом»

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Франк Райкард и Жоан Лапорта Фото: Getty Images

В начале нулевых каталонский клуб с натяжкой можно было назвать топом. По крайней мере, в плане результатов: проповедники тотального футбола ни разу с сезона-2000/01 не заканчивали чемпионат выше четвертого места, а из ЛЧ выбывали уже в первой стадии плей-офф. В 2002 году на пост главного тренера вернулся Луи ван Гал, но самоуверенный голландец уже через полгода был позорно изгнан за 12-е место в чемпионате и ранний вылет из Кубка Испании от скромной «Новельды». Через пару месяцев не выдержал и подал в отставку президент Жоан Гаспар.

«Барселона» все-таки исправилась и закрепилась на шестом месте: помог Радомир Антич, ранее тренировавший «Реал» и «Атлетико». Он вывел каталонцев в Кубок УЕФА, но вряд ли это удовлетворило болельщиков и руководство, которое отказалось от дальнейших услуг серба. Клуб нуждался в реформах, которые были проведены летом: Жоан Лапорта победил на президентских выборах (во многом из-за поддержки Йохана Кройфа), позвал на пост главного Франка Райкарда (также посоветовавшись с Йоханом) и привез одного из лучших футболистов планеты – Роналдиньо. Ситуация, в которой Лапорта пришел в клуб в 2003 году, ничем не отличалась от нынешней: «Барса» также страдала из-за долгов и потери идентичности. Впрочем, это не мешало новому тренеру оптимистично смотреть в будущее:

Я рад быть в «Барселоне» и найти правление, которое придерживается той же философии, что и я. У меня есть друг в лице Йохана Кройфа, одного из величайших футболистов, но решения принимаются мной и людьми, назначившими меня

Райкард вместе с игроками быстро прочуствовал ауру престижнейшего Кубка УЕФА: уничтожили в первом раунде словацкий «Матадор» (9:1), а затем сняли скальп с греческого «Паниониоса» и датского «Брондбю». А вот в Примере каталонцы смотрелись ужасно: Франк буквально каждую игру менял игровую схему (мог сыграть 4-4-2, а в следующем туре перейти на 3-4-3), а Роналдиньо то и дело тусовался в лазарете.

Роналдиньо, «Барселона» Фото: Getty Images

В декабре «Барса» была унижена скромной «Малагой» Хуанде Рамоса, которая на классе забила шесть мячей – пять в ворота Виктора Вальдеса и один в свои, чтобы совсем не огорчать Лапорту. Райкард мог отмыться от позора домашней победой в Класико, но ничего не смог поделать с магией Роберто Карлоса – бразилец оформил 1+1 и принес «Реалу» первую за 20 лет победу на «Камп Ноу».

Райкард был на грани увольнения, но его спас Эдгар Давидс

Голландец подходил ко второму кругу на 11-м месте, за схожий результат Луи ван Гал сезон назад уже паковал чемоданы, чего и требовали болельщики. Однако Лапорта видел в Райкарде своего человека и не мог просто так его уволить – иначе он признал бы поражение и разочаровал Кройфа. Иного мнения был вице-президент Сандро Росель, который недолюбливал голландского коуча. Жоан и Сандро еще не раз столкнутся друг с другом из-за разного видения клубного будущего, из-за чего последний в 2005 году покинет клуб, а в 2010 выступит против бывшего друга на президентских выборах – и победит.

Лапорта продолжал доказывать, что верит в тренера, но в зимнее трансферное окно порадовал Райкарда только арендой 31-летнего Эдгара Давидса. Хотя клуб остро нуждался в покупке высококлассного форварда, которого не мог позволить из-за долгов.

Эдгар Давидс, «Барселона» Фото: Getty Images

«Барса» стартовала в 2004 году с разгромного поражения от «Расинга», но приезд голландского питбуля привнес в команду баланс и развязал ноги Хави. А еще Роналдиньо наконец набрал форму и начал творить чудеса. Каталонцы дали старт 18-матчевой беспроигрышной серии в Примере, отомстили «Реалу» и «Малаге» за унижения в первом круге, а Ронни продемонстрировал гениальность на бедном «Депортиво» и завалил его дублем.

Радость от победного шествия во внутреннем чемпионате быстро сменилась на еврокубковую грусть. «Барсе» предстояло встретиться с «Селтиком» в 1/8 Кубка УЕФА, причем первый матч играли в Глазго. Каталонцы настолько мастерски создавали моменты, насколько и транжирили их: горе-форварды не реализовали по крайней мере два чистых выхода один на один.

Впрочем, матч в Шотландии больше напоминал смешанные единоборства, нежели футбол. Еще в первом тайме Тиаго Мотта зарядил кулаком по лицу футболисту «Селтика», но чудом избежал наказания. Осмелевший бразилец почувствовал безнаказанность и устроил потасовку в подтрибунке вместе с Рабом Дугласом, за что оба получили по красной.

Роналдиньо и Станислав Варга Фото: Getty Images

Хавьер Савиола поддержал одноклубника и во втором тайме исподтишка зарядил по ноге сопернику и также отправился в раздевалку. Британцы воспользовались большинством: через пару минут Хенрик Ларссон скинул мяч в штрафной Алану Томпсону, который продырявил Вальдеса и принес победу «Селтику». В ответке команды изобиловали опасными моментами, но закончили без голов, а шотландцы отправились в следующий раунд.

Впрочем, даже это не сбило Райкарда с курса: коуч наконец-то определился с тактикой, окончательно перешел на 4-3-3, продолжил победное шествие в Примере и в последнем туре запрыгнул на вторую строчку и гарантировал «Камп Ноу» лигочемпионские ночи.

В следующем сезоне Франк доказал Лапорте, что тот не зря поставил на него, и отблагодарил президента золотом Примеры и Лиги чемпионов. Хотя главным достижением Райкарда-тренера стало открытие лучшего игрока в истории клуба – Лионеля Месси.

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