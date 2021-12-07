Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота «Брюгге» в матче Лиги чемпионов и установил абсолютный рекорд турнира.
Французский форвард стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 30 мячей в ЛЧ. Отметка покорилась Мбаппе в возрасте 22 лет и 352 дней.
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