Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов и повторил рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Для аргентинца «Брюгге» стал 38-й командой в Лиге чемпионов, в матче с которой Месси сумел отличиться. Криштиану также забивал в ЛЧ 38 разным командам – это лучший показатель в истории турнира.

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