Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов и повторил рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Для аргентинца «Брюгге» стал 38-й командой в Лиге чемпионов, в матче с которой Месси сумел отличиться. Криштиану также забивал в ЛЧ 38 разным командам – это лучший показатель в истории турнира.
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Килиан Мбаппе тоже отметился рекордом в игре с «Брюгге». Если Месси только повторил достижение Рона, то у француза абсолютный рекорд.
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