Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» оформил дубль и побил рекорд Пеле.
Аргентинец забил 758-й мяч в карьере и обошел легенданого бразильца, у которого, по информации RSSSF, 757 голов. У Месси 678 голов пришлись на клубы, а 80 – на сборную. Пеле 680 мячей забил в клубном футболе, а 77 – за национальную команду.
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Лео установил еще один рекорд в игре с «Брюгге». Правда, ему придется делить достижение с Криштиану Роналду.
Лига чемпионов УЕФА
Месси забил «Брюгге» и повторил рекорд Роналду
Игра «ПСЖ» – «Брюгге» богата на индивидуальные ачивки. Крутая планка покорилась Мбаппе – у Килиана абсолютный рекорд Лиги чемпионов.
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