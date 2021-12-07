Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» оформил дубль и побил рекорд Пеле.

Аргентинец забил 758-й мяч в карьере и обошел легенданого бразильца, у которого, по информации RSSSF, 757 голов. У Месси 678 голов пришлись на клубы, а 80 – на сборную. Пеле 680 мячей забил в клубном футболе, а 77 – за национальную команду.

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