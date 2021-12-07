Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино оценил взаимодействие Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Оба игрока оформили по дублю.

«То, о чем мы говорили перед матчем, нужно постепенно продвигать и улучшать. Вся команда должна совершенствоваться. Я рад, что Лео и Килиан забили по два гола, они атакующие игроки, которые должны знать путь к воротам. Кто должен был бить пенальти? Игроки сами определяют, кто на текущий момент лучше его исполнит.

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Я считаю, что создание этой связки, их сближения и взаимоуважения придаст еще большей силы. На все это уйдет еще какое-то время. Семя посажено, появились бутоны и вскоре они станут прекрасными цветами», – сказал Почеттино.

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Мбаппе не оставал и вошел в историю Лиги чемпионов – он стал самым молодым игроком, который забил 30 мячей в турнире.

Источник: RMC Sport.

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