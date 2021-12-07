Посреди второго тайма Златан Ибрагимович отскочил в среднюю линию, перепасовался с партнером и вернулся в штрафную. На пути шведа оказался зеленый Ибраима Конате. 22-летний француз остановил грозного соперника – любитель единоборств почти швырнул защитника через бедро.

Борьба Златана с Конате – метафора всей игре «Милана» с «Ливерпулем». На первый взгляд, команда Стефано Пьоли выдала сильный перфоманс. Однако Юрген Клопп с укороченным составом оказался мощнее.

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«Милан» продумал интересный прессинг. Хозяева защищались по схеме 4-3-3. Полузащитники опекали коллег из «Ливерпуля» персонально. Если средняя линия Пьоли не успевала, помогали страйкеры. Например, если Франк Кесси упускал оппонента, Браим Диас держался поглубже, чтобы отрезать соперника от мяча. Одно из следствий – опорник англичан Тайлер Мортон выдал столько же действий, сколько вратарь Алиссон (52).

Схема 4-3-3 и персональные привязки «Милана» в средней линии Фото: Other Agency

В продвинутых стадиях «Милан» менял схему на 5-3-2. Один из вингеров Пьоли опускался в первую линию и позволял ближайшему фулбеку сдвинуться к центру.

Крунич опустился в первую линию, Тео перешел на позицию центрального защитника, «Милан» перестроился на схему 5-3-2 Фото: Other Agency

Интересные идеи «Милана» не ограничивались одной защитой. На мяче итальянцы умело загружали переднюю линию. В центре атакующей группы всегда действовали три игрока, в базовом варианте – Диас, Жуниор Мессиас и Златан Ибрагимович. Так хозяева создавали численное преимущество три-в-два: «Ливерпуль» использует пару центрдефов. Результат – три из четырех ударов миланцев с игры пришлись на штрафную, еще один – на чужую опорную зону.

«Милан» формирует тройку в передней линии Фото: Other Agency

Абзацы выше намекают: Пьоли придумал идеальную тактику под «Ливерпуль». Стратегия на матч подарила «Милану» удачный прессинг, контроль в глубокой защите и качественную атаку. Почему, в таком случае, победил Клопп?

Поверхностный ответ – из-за персональных ошибок. В эпизоде с первым голом «Ливерпуля» Майк Мэньян не сдержал удар Алекса Окслейда-Чемберлена, в моменте со вторым мяч потерял Фикайо Томори. Однако у поражения «Милана» есть и более глубокие причины.

Главная – контроль в опорной зоне. «Милан» насыщал первую линию, но уступал зону перед штрафной. Одна из предпосылок – высокие позиции центральных полузащитников во время прессинга. Система Пьоли вынуждала Кесси и Сандро Тонали подниматься на чужую половину. Ивуариец и итальянец не всегда успевали назад.

Высокое расположение Тонали и Кесси в защите Фото: Other Agency

Опорная зона «Милана» страдала не только в переходных фазах. На участке зародился первый гол «Ливерпуля». Всего команда Клоппа нанесла шесть ударов из уязвимой зоны соперника.

Окслейд-Чемберлен обвел Кесси и вскрыл опорную зону «Милана» перед голом Салаха Фото: Other Agency

Наблюдения по тактике подвели к выводу: «Милан» придумал интересную план, но не учел несколько деталей, за которые ухватился «Ливерпуль». С одной стороны, за Пьоли обидно. Стратегия хозяев казалась продуктивной и чуть не принесла результат. С другой, Клопп нашел лазейки даже с ограниченными ресурсами.

В игре с «Миланом» «Ливерпуль» обошелся без Трента Александер-Арнольда, Вирджила ван Дейка, Жоэля Матипа и других важных игроков. Выезд в Италию напомнил о страшном сезоне-2020/21. Клопп закрыл лазаретную кампанию с местом в Лиге чемпионов. Теперь справился с усеченным составом в самом еврокубке.

«Милан» тоже ограничился скромной заявкой. Причиной оказались травмы. Пьоли лишился Симона Кьера, Рафаэла Леау, Анте Ребича и Оливье Жиру. Стефано – респект за тактику, но «Ливерпуль» оказался круче: научился играть без широких ресурсов и выбил шестую подряд победу в Лиге чемпионов.

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