«Пари Сен-Жермен» – «Брюгге» – 4:1

Голы : Мбаппе 2’, 7’, Месси 38’, 76’ (пен) – Ритс 68’

Ad

Лионель Месси и Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» – «Брюгге» Фото: Getty Images

Лига чемпионов УЕФА Пьоли почти придушил Клоппа. Почему «Милан» последний ЧАС НАЗАД

Что нужно знать: после сентябрьской осечки и разговоров о недовольстве тренером «ПСЖ» собрался и не оставил вопросов уже к перерыву. Для дубля Мбаппе хватило 420 секунд, наконец-то включился и Лионель Месси, и это при том, что вратарь «Брюгге» Миньоле навыручал еще в двух-трех моментах в первом тайме.

Гости все же наказали привычно расхлябанную оборону «Сен-Жермен» («Париж» пропустил в восьми матчах из последних девяти). Выходить на второй было необязательно, но пришлось по дурацким правилам УЕФА. Лео вонзил еще разок с пенальти и показал удивительную статистику –в ЛЧ у него пять голов, в Лиге 1 всего один.

Что нужно видеть: как Лионель Месси обретает себя в «Париже» – четкий дальний выстрел и гол, как будто он снова в сине-гранатовом.

Цифра матча: 22 года и 352 дня было Килиану Мбаппе, когда он забил 30 мячей в Лиге чемпионов – француз быстрее всех преодолел эту отметку, он 22 года и 352 дня было Килиану Мбаппе, когда он забил 30 мячей в Лиге чемпионов – француз быстрее всех преодолел эту отметку, он самый молодой бомбардир ЛЧ с тремя десятками банок

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» – 2:1

Хосеп Гвардиола, «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Что нужно знать: «РБ» вышел на эту игру без уволенного главного тренера, «Сити» – без парочки игроков основы (в том числе, Эдерсона). Собослаи открыл счет в середине первого тайма, а еще до перерыва у обеих команд было по два верных шанса, включая штангу Фодена.

На 71-й минуте «Лейпциг» наказал раскрывшихся гостей, спустя 300 секунд Марез с подачи Зинченко сократил разницу, но сдавшие нервы Уокера и позднее удаление лишили «Манчестер» всех надежд. Вряд ли Хосеп Гвардиола расстроился – первое место в группе у него никто не отнимет, «быки» отправились в ЛЕ.

Что нужно видеть: гол Собослаи-то ладно, а вот за передачу Лаймера шведой под давлением срочно набросайте лайков.

Цифра матча: 5 мячей пропустил «Сити» от «Лейпцига» в этой Лиге чемпионов – больше Гвардиола не получал в группе ни от одной команды.

«Реал» (Мадрид) – «Интер» – 2:0

Тони Кроос, «Реал» (Мадрид) – «Интер» Фото: Getty Images

Что нужно знать: миланцы надеялись на то, что загасят «Мадрид» без травмированного Бензема, и выйдут на первое место в группе. Но на деле у «нерадзурри» почти не было шансов. Тони Кроос точным камнем издали засадил в дальний угол ворот Хандановича, а контратаки «бланкос» были опаснее любого давления «Интера».

После перерыва Барелла двумя движениями похоронил своих – сначала не забил из отличной позиции, а затем шмякнул по Милитао и получил прямую красную. «Реал» уже не выпустил соперников из удушающего и выпустил контрольную пулю в голову – вышедший на замену Асенсио закрутил в сетку от левой штанги.

Что нужно видеть: этот самый гол Марко Асенсио. Какого парня воспитал Валерий Карпин в «Мальорке»!

Цифра матча: 1000-й мяч «Реала» в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов загнал Тони Кроос в ворота «Интера».

«Милан» – «Ливерпуль» – 1:2

Голы : Томори 29’ – Салах 36’, Ориги 55’

Златан Ибрагимович, «Милан» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Что нужно знать: в первой половине команды словно приготовились к новому водовороту голов, как в первом круге. Алиссон не справился с подачей корнера на ближнюю штангу и налетевшим Томори, а Мэньян не удержал в руках выстрел Окслейд-Чемберлена. Но автор первой банки напорол – Фикайо плохо обработал мяч на своей трети, не догнал Мане, а Ориги добавил головой из-под пассивного Кесси.

«Россонери» не справлялись даже с обороной Уильямс-Конате-Филлипс-Цимикас – с такими героями хозяева нанесли всего два удара в створ к 80-й минуте. Под конец игры Кесси запорол выход один на один, а Златан коряво пробил в падении через себя. «Милан» снова проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков – занял четвертое место и не попал даже в Лигу Европы.

Что нужно видеть: список мячей, забитых Дивоком Ориги за «Ливерпуль» в еврокубках. Этот парень не знает, что такое голы в неважных матчах и проходным командочкам.

Цифра матча: «Ливерпуль» стал первой командой из Англии, набравшей 18 очков в группе ЛЧ. Удивительно, что топ-клубы АПЛ раньше не побеждали в шести матчах подряд.

Почему «Милан» проиграл «Ливерпулю»? Стефано Пьоли почти придушил Юргена Клоппа, но все равно занял последнее место.

«Шахтер» – «Шериф» – 1:1

Что нужно знать: Роберто де Дзерби неожиданно сыграл с шестью украинцами в старте (плюс натурализованный Марлос), но счет открыл все равно бразильский страйкер Фернандо, а Додо с Саломоном по разу угодили в перекладину в первом тайме. «Горняки» не добили молдаван в ничего не решающем матче, «Шахтер» даже заменил Пятова на третьего вратаря Шевченко и пропустил на третьей добавленной минуте.

Что нужно видеть: как Фернандо двумя касаниями разобрался со всей обороной в штрафной.

Цифра матча: семь очков набрал «Шериф» в дебютной Лиге чемпионов. В сезоне-2013/14 «Зениту» хватило шести для выхода в плей-офф ЛЧ.

«Порту» – «Атлетико» (Мадрид) – 1:3

Голы : Оливейра 95’ (пен) – Гризманн 56’, Корреа 90’, Де Пауль 91’

Что нужно знать: уже на 13-й минуте Луис Суарес получил травму и отправился на скамейку в слезах. Без влаги из глаз тяжело было смотреть за «Атлетико» в первой половине, ведь «Порту» должен был забивать от двух до трех за 45 минут.

Но внезапно Гризманн во втором тайме вовремя подставил ногу на угловом, а Карраско за отмашку оставил «индейцев» в меньшинстве. Рефери Тюрпен впорол «драконам» еще две красные за драку у технической зоны и превратил матч 11х11 в 9х10. Корреа с Де Паулем прикончили ослабевших португальцев под самый конец игры и пропустили с точки в самые последние мгновения.

Что нужно видеть: как травмированный Хосе Мария Хименес перед теликом радуется проходу «Мадрида» в плей-офф Лиги чемпионов.

Цифра матча: шесть защитников «Атлетико» держат Пепе на этом скрине.

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бешикташ» – 5:0

Голы : Мален 29’, Ройс 45+2’ (пен), 53’, Холанн 68’, 80’

Что нужно знать: турки оказались самой слабой командой ЛЧ-2021/22 и не набрали ни одного очка. «Дортмунд» дома вспорол им живот и выпустил наружу кишки – пять мячей, причем для дубля Эрлингу Холанну хватило меньше получаса. Одна статистика по ударам чего стоит – 29-1 в целом, 7-0 по выстрелам в створ, 70/30 по владению мячом. Караул.

Что нужно видеть: потрясающий дриблинг Марко Ройса при третьем голе и классный оборонительный перформанс стамбульского клуба.

Цифра матча: 14 очков набирал «Бешикташ» в Лиге чемпионов-2017/18, в этой – 0. Это самая крупная отрицательная разница в баллах на групповом этапе в истории турнира, никто с таким кошмарным контрастом не принимал участие в двух ЛЧ подряд.

«Аякс» – «Спортинг» – 4:2

Голы : Алле 8’ (пен), Антони 42’, Нерес 58’, Бергейс 62’ – Сантуш 22’, Табата 78’

Что нужно знать: португальцы решили вопросики с выходом из группы в прошлом туре, поэтому приехали в Амстердам на чилле, на расслабоне. Они быстро пропустили с пенальти от Алле, тут же вонзили эквалайзер и сами себе привезли гол 21-летнего бразильца Антони еще до перерыва. Кошмарный отрезок в середине второго тайма привел к двум новым пропущенным мячам, так что банка Табаты уже ничего не решала. Как и весь этот матч.

Что нужно видеть: ну пускай будет забитый мяч Табаты – хлесткий голешник в касание под перекладину.

Цифра матча: шести матчей хватило Себастьяну Алле, чтобы оформить 10 голов в Лиге чемпионов. Так быстро двузначные числа в главном еврокубке еще никто не выбивал, а «Аякс» стал первым клубом из Голландии с 18 очками в ЛЧ.

Лига чемпионов УЕФА Почеттино – о Месси и Мбаппе: «Бутоны станут прекрасными цветами» 3 ЧАСА НАЗАД