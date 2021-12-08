Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги 2021 года и назвала самых обсуждаемых пользователями спортсменов.

Рейтинг возглавил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов – он лидирует второй год подряд. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный занял второе место, а форвард «ПСЖ» Лионель Месси – третье. Четвертым стал легендарный боец Федор Емельяненко, который опередил нападающего «МЮ» Криштиану Роналду – португалец только пятый.

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Топ-10 популярных спортсменов среди юзеров «Одноклассников»

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1. Хабиб Нурмагомедов (ММА)

2. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Федор Емельяненко (ММА)

5. Криштиану Роналду (футбол)

6. Дина Аверина (художественная гимнастика)

7. Артем Дзюба (футбол)

8. Алина Загитова (фигурное катание)

9. Федор Смолов (футбол)

10. Александр Овечкин (хоккей)

Еще одна плохая новость для Роналду: в матче с «Брюгге» его рекорд повторил Лионель Месси . Но у Криштиану еще наверняка будет шанс вырваться вперед.

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