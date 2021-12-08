«Зенит» вырвал ничью у «Челси» (3:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Петербургский клуб провалился на старте матча: пропустил уже на второй минуте после первого же углового у своих ворот. Тимо Вернер в одиночестве оказался перед опустевшими воротами Михаила Кержакова и забил почти с линии. После забитого мяча «Челси» еще несколько минут давил, но заметно сбавил давление и отошел к игре на контратаках. «Зенит» же постепенно наладил владение мячом на чужой половине поля, что вылилось в несколько опасных выходов в штрафную соперника – один Малком уничтожил два момента. В конце тайма питерцев все же прорвало: Клаудиньо и Сердар Азмун вонзили два мяча за три минуты и увели «Зенит» на перерыв лидером.

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Второй тайм начался с давления «Челси». Лондонцы практически не выпускали «Зенит» с его половины поля, много атаковали, но редко создавали моменты. Хозяева же иногда контратаковали, но ни разу не довели прорыв до удара. На 62-й минуте Ромелу Лукаку завершил отрезок с полным преимуществом «Челси» голом после изящного розыгрыша в коробке Михаила Кержакова. После пропущенного «Зенит» быстро собрался и снова забрал мяч под контроль. До конца матча питерцы создали еще несколько опасных моментов, но не забили третий за что поплатились: все тот же Вернер открылся меж двух защитников, обыграл Караваева и пробил низом под опорную ногу Кержакова.

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