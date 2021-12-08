Решающий матч шестого тура группы F «Аталанта» – «Вильярреал» перенесен на четверг 9 декабря. Точное время стартового свистка пока неопределенно.

Встреча, как и 7 других заключительных игр группового этапа Лиги чемпионов, должна была состояться 8 декабря, однако сильный снегопад в Бергамо не позволил провести игру. Посовещавшись с делегатом УЕФА, арбитр встречи Энтони Тейлор принял решение о переносе.

Ad

Перед заключительным туром «Вильярреал» шел вторым с 7 очками, «Аталанта» – третьей с 6. Ничья гарантирует команде Алексея Миранчука в евровесну, но только победа пропустит ее в 1/8 финала ЛЧ.

Чемпионат Испании Зверский промах Морено с 2 метров, приведший «Вильярреал» к сливу 04/12/2021 В 16:29

Чемпионат Италии Миранчук решил, при каких условиях уйдет в аренду из «Аталанты» 01/12/2021 В 17:16