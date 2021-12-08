«Зенит» вырвал ничью у «Челси» в конце встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 3:3, последний мяч вонзил Магомед Оздоев, который оказался первым на отскоке и приложился из-за пределов штрафной. Мяч прилетел точно в девятку – недосягаемо для Кепы.

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