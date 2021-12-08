Болеть за иностранную команду – все равно что ждать родственника из армии. Приедет нескоро, еще и непонятно каким, но трепет перед встречей только нарастает. Долгая разлука, редкие звонки, общая тревога – эмоций прибавляется каждый день.

Поддерживать российскую команду проще. Любой выходной может обернуться матчдэем, каждый свободный день – походом в клубный магазин. От зарубежных активностей отделяют часы на самолете и годы ожиданий. Как у меня с «Челси».

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В последний раз я видел любимую команду в 2013-м, когда лондонцы приехали добивать «Рубин» в Лиге Европы. Игру перенесли в Москву, хотя казанские болельщики были против. Фанаты набросали петицию, которая вдруг собрала ажиотаж. Как преданный поклонник «Челси» из столицы, не мог позволить команде улететь в далекий Татарстан и выкатил ответное письмо.

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Моя петиция собрала около пяти голосов, но игра все равно прошла в «Лужниках».

Гокдениз Карадениз забивает в матче ЛЕ-2012/13 «Рубин» – «Челси» Фото: Getty Images

К московскому матчу «Челси» я подошел 12-летним ребенком. Игра против «Рубина» оставила лишь два воспоминания. Посреди первого тайма я вдруг закричал Петру Чеху, что он чемпион, хотя сидел на дальней от кипера трибуне. Речь идет о старых «Лужниках», где болельщиков от поля отделяла беговая дорожка. Вслед за похвалой вратарю полетели кричалки в адрес соперника, которые не прошли цензуру отца: мне досталась лекция об уважении к чужой команде, а соседним фанатам – повод понудить о слишком серьезной толерантности.

Второе воспоминание связано с Фрэнком Лэмпардом. Сердце и диспетчер «Челси» показался слишком рослым и крупным. Англичанин и по телевизору выглядел не худощавым, но с трибуны смотрелся глыбой. В ответке с «Рубином» Рафаэль Бенитес пожалел Эдена Азара и Хуана Мату, главных звезд команды, так что впечатления от Лэмпса остались главными на уровне персоналий.

Фрэнк Лэмпард на стадионе «Лужники» в матче ЛЕ «Рубин» – «Челси», 2013 год Фото: Getty Images

На матч с «Рубином» «Челси» приехал чемпионом Европы. Чуть больше чем за полгода до выезда в Москву Дидье Дрогба подарил лондонцам первую ЛЧ в истории. В 2021-м англичане вновь оказались в России с самым престижным клубным титулом на руках. Только впечатления оставили другие.

Во-первых, «Газпром Арена» – далеко не старые «Лужники». Организаторы «Зенита» выстроили идеальную атмосферу: по-хозяйски жесткую и приветливую одновременно. Лучший пример – световое шоу перед игрой, незамысловатое, но эмоциональное. А еще кричалки «Виража», которые проходят через зрителей, как ток.

Во-вторых, «Челси» подъехал другой. В 2013-м Бенитес подхватил команду, которая вступила в перестройку после исторической победы. В 2021-м Тухель ведет к вершинам авторский проект. Тем страннее смотрелись ошибки в защите, которые допускала команда.

В-третьих, «Зенит» – далеко не «Рубин»-2013, который доживал прекрасный век. При всех трудностях на европейской арене питерцы уперлись намного мощнее, а ведь футбольная эмоция рождается из соперничества.

Магомед Оздоев празднует гол в матче «Зенит» – «Челси» Фото: Getty Images

Пересечения тоже были. На соседнем секторе оказались бурчащие болельщики, как в 2013-м. Мужчина средних лет указывал девушке с шарфом «Челси», что ей место на гостевой трибуне. Он же ругался на фанатов с центральных секторов, которые слишком вяло подпевали «Виражу».

Ромелу Лукаку показал, как регулярно напрягать защиту. Тимо Вернер – пример мягких, но уверенных ускорений. Рис Джеймс – второй Лэмпард в вопросах физики. А Андреас Кристенсен только кажется сонливым: страхует датчанин стабильно и качественно.

А еще «Челси» вновь упустил победу. В 2013-м команда проскочила в следующий раунд, несмотря на поражение в Москве. В 2021-м лондонцы могут наткнуться на «Реал», «Баварию» или «Аякс».

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