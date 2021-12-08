«Зенит» провел горячую встречу с «Челси» – петербуржцы вели в первом тайме и серьезно напрягли гостей, а после перерыва пришлось отыгрываться уже команде Семака.

Матч не был унылым ни минуты: команды бодро начали, а первый гол случился спустя две минуты после стартового свистка. Отличился Тимо Вернер, который воткнул мяч в пустые ворота после углового – ошибся Сердар Азмун. Мяч немца стал самым быстрым для «Челси» в Лиге чемпионов. Более того, это (анти) рекорд и для «Зенита» – оперативнее петербуржцы не пропускали.

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Сине-бело-голубые не растерялись и поперли в атаку – несколько моментов имел Малком. Самый явный бразилец откровенно запорол, когда вышел практически один на один с вратарем. «Челси» отвечал редко и больше отбивался – оборона рухнула на 38-й минуте. «Зенит» проводил долгую позиционную атаку, которая завершилась аккуратным набросом Сантоса на Клаудиньо – бразилец вонзил головой.

Не успела команда Томаса Тухеля понять, кто виноват в первом мяче, как пустила второй. Всего через две минуты после гола Клаудиньо за ошибку в обороне исправился Сердар Азмун. Иранец завершил резвую контратаку – принял удобную передачу от Малкома, обыграл Кепу и пнул мяч в пустые ворота.

«Челси» в этой встрече явно не хватало Менди. Сенегальский вратарь пропустил за предыдущие пять матчей один мяч – в три раза меньше, чем Аррисабалага за одну встречу. В начале второго тайма «Зенит» лишился Вендела: бразилец покинул поле из-за травмы, его заменил Андрей Мостовой. Петербуржцев потеря не подкосила, но «Челси» стал появляться у ворот Кержакова намного чаще.

Лондонцы сравняли счет по истечении часа игры. Команда Тухеля натурально растерзала защитников хозяев – «синие» пасовались до тех пор, пока Лукаку не оказался наедине с воротами и просто не ткнул мяч за линию. Бельгиец любит вонзать российским клубам: он забивал им пять раз. Лукаку отличался в противостоянии с ЦСКА и с «Зенитом», в обоих случаях – и дома, и на выезде.

«Зенит» не отчаивался и продолжал атаковать. Много моментов имел Азмун, который в этом матче забил свой шестой мяч в Лиге чемпионов. Сердар – лучший бомбардир в ЛЧ среди иранских игроков. Легендарный Али Даеи с его тремя мячами далеко позади. Но у Вернера реализация помощнее, несмотря на все проблемы Тимо. Немец оформил дубль за четыре минуты до конца основного времени, и, казалось, похоронил хозяев. Тимо принял мяч в штрафной, обыграл Караваева и плюнул низом по центру – Кержаков не вытащил.

«Зениту» стоит поблагодарить главного судью встречи Сердара Гёзюбюйюка, который добавил ко второму тайму целых шесть минут. Петербуржцы идеально уложились: Магомед Оздоев положил красоту на пятой. Полузащитник пальнул после отскока от защитника, а подачу в штрафную делал Андрей Мостовой – не зря вышел на замену, получается!

«Зенит» уверенно финишировал третьим и помешал «Челси» занять первую строчку. Команда Сергея Семака не показала чего-то выше ожиданий, сумев обыграть только «Мальмё», но достойно рубилась и с лондонцами, и с «Ювентусом». Петербуржцы отправятся играть в Лигу Европы и сыграют в 1/16 финала – в 1/8 теперь напрямую квалифицируются победители групп ЛЕ.

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