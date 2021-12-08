«Барселона» впервые за 21 год вылетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа. В матче шестого тура каталонцы на выезде уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

В середине первого тайма «сине-гранатовые» остались без Жорди Альбы, получившего травму задней поверхности бедра. На 34-й минуте Томас Мюллер открыл счет с передачи Роберта Левандовского, а на 43-й Лерой Сане дальним ударом удвоил преимущество. А после перерыва Джамал Мусиала закатил третий мяч и окончательно разбил испанцев.

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В параллельном матче «Бенфика» обыграла киевское «Динамо» – 2:0. После шести туров лиссабонцы набрали восемь очков и заняли второе место в группе. «Барса» после поражения от «Баварии» с семью баллами осталась третьей и опустилась в Лигу Европы.

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Последний раз «блауграна» не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01. Тогда каталонский клуб также занял третье место в четверке с «Миланом», «Лидсом» и «Бешикташем». 21 год назад «сине-гранатовые» попали в плей-офф Кубка УЕФА, дошли до полуфинала и уступили только «Ливерпулю» по сумме двух встреч – 0:1.

А последний плей-офф ЛЧ без «Барсы» прошел в сезоне-2003/04 – тогда каталонцы вообще не участвовали в главном евротурнире. Как так получилось?

Дебют Хави у руля «сине-гранатовых» пока не получается особо светлым. Вот список , в котором легендарному футболисту важно оказаться подальше от первых строк.

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