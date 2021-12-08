«Не считаю, что победа над «Баварией» станет чудом, мы способны обыграть любого», – храбрился Хави на пресс-конференции за сутки до стартового свистка решающего матча Лиги чемпионов. Всего за полчаса на «Альянц Арене» с этой «Барселоной» все было ясно. Каталонцы как будто снимали ремейк любой кошмарной игры сборной России – вроде бы шансы есть, но впереди какая-то каша; по счету все устраивает, но внезапно уходит надежный ветеран.

Конкретно к Хави никаких претензий, даже несмотря на ноль забитых мячей в двух матчах ЛЧ. Не слишком понятно, почему от него в принципе ждали выход в плей-офф главного еврокубка. У «блауграны» в основе выходят Рональд Араухо, Гави и Серджиньо Дест. И эти трое играют настолько ужасно, что сразу понимаешь, что Рональд – тезка клоуна из McDonald’s, Гави 2004 года рождения, а номинальный защитник Дест что-то забыл на фланге нападения.

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Рональд Араухо («Барселона»), Джамал Мусиала («Бавария») Фото: Getty Images

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Система «Баварии» без особого напряжения делает так, что любой зритель, помнящий праймовую «Барсу», надрывает животик при потугах Араухо выйти из обороны. Мужчина из 46 передач 14 отдает не пойми куда, и на скамейке или в больничке особо не видно людей, которые сыграют лучше уругвайца. Из этого красивого сине-гранатового шапито было жалко только Оскара Мингесу, которому от бесконечных фолов было больнее, чем всем болельщикам вместе взятым. Остальные пусть послушают фразы в духе «Набираться опыта» и «Очищение позором» – им полезнее.

Конечно, на «Камп Ноу» громко говорят спасибо Роналду Куману. В частности, за сентябрьское поражение 0:3 от «Бенфики» и домашние нули, которые заставили в последнем туре рубиться с «Баварией» строго на победу. Сыграй в Лиссабоне «Барса» хотя бы вничью, и можно было бы не оглядываться на параллельный матч. А так из Португалии приходили бодрые вести о голах в ворота «Динамо», а три очка в Мюнхене были так же далеко, как Куман – от работы тренером в топ-клубе в ближайшие 50 лет.

Хави Эрнандес, «Бавария» – «Барселона» Фото: Getty Images

«Барселона» упала ровно туда, где ей и место. В Лиге Европы после реформ УЕФА стало меньше мусорных команд, а на афиши можно клеить не только тираспольский «Шериф», но и «Лестер», «Вест Хэм», ПСВ, «Наполи» и даже Холанна с «Дортмундом». Чем седьмая команда Испании отличается от средненьких европейских фирм типа «Монако» и «Байера»?

Что делать в плей-офф ЛЧ клубу, который за шесть матчей кладет всего два мяча, и те – полумертвому киевскому «Динамо» Мирчи Луческу? Смешно, что при такой игре офис «сине-гранатовых» закладывает в бюджет доходы от четвертьфинала Лиги чемпионов с тем расчетом, что как минимум одного соперника в раунде навылет «блауграна» уж как-нибудь пройдет. Даже проблемная «Бенфика», идущая третьей в Примейре, забирает у такой «Барсы» четыре очка и ни разу не пропускает за 180 минут.

Последний раз «Барселона» не проходила первый этап Лиги чемпионов 21 год назад . Архивы поражают – это сезон-2000/01, когда альтернативно одаренный президент Жоан Гаспар продал в «Реал» Луиша Фигу и на вырученные деньги купил Пети, Овермарса и Херарда Лопеса из «Валенсии». В том розыгрыше «Барса» не прошла «Милан», «Лидс» и «Бешикташ» – не хватило одного очка. В начале XXI века «блауграна» ворочала десятками миллионов евро на трансферы, а сейчас плачет из-за того, что не досчитается 20 мультов из-за вылета из ЛЧ (победа в ЛЕ компенсирует максимум 5 млн евро).

Френки де Йонг, «Бавария» – «Барселона» Фото: Getty Images

«Барса» словно вернулась в прошлое, только теперь у нее помимо игровых проблем еще поднят ворот и пуст карман. Из состава-2000 до триумфа в Лиге чемпионов дожили только Карлес Пуйоль, молодой Габри и сам Хави, и это не может быть простым совпадением. Кошмарный менеджмент не способен выбирать правильных игроков, даже если они в дальнейшем покажут себя где-либо еще или, например, побеждали в предыдущих фирмах. В провалившейся команде 21-летней давности зажигали Клюйверт и Ривалдо, Гвардиола и Луис Энрике, Симау Самброза, Коку и Литманен. Но все вместе они выглядели не как топовый сквад, а как кошмарное пропагандистское кино, когда хорошие артисты играют в какой-то стыдной ерунде.

В «Барселоне» делают все правильно. У Хави не так много менеджерского опыта, чтобы сходу бороться даже за выход из группы Лиги чемпионов. Да, он провел два сезона в Катаре и ковырялся в футболе уровня третьей-четвертой испанской лиги. Но ему будет полезно пообтесаться в «Ла Масии», в которую стремительно превращается основа «Барсы». Иначе в глазах зрителей можно быстренько скатиться от статуса спасителя до очередного шарлатана с легендарным прошлым.

«Бавария» играла с каталонцами под снегопадом и мелким дождем, а в Италии из-за погодных условий перенесли матч «Аталанты» и «Вильярреала» . Решающую встречу за выход в плей-офф ЛЧ проведут в четверг, 9 декабря.

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