«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Очко в матче с действующими чемпионами турнира клубу из Санкт-Петербурга принес гол-шедевр Магомеда Оздоева на 94-й минуте.
Возможно, сильнее фанатов «Зенита» ничьей на «Газпром Арене» обрадовался «Ювентус» – потеря очков «Челси» в России обеспечила туринскому клубу выход в плей-офф с первого места. И сделала Магомеда Оздоева главным героем болельщиков «старой синьоры».
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В твиттере не перестают восхищаться полузащитником «Зенита»: некоторые даже обещают назвать первенца Оздоевым.
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Оздоев чуть не убил Кепу мощнейшим выстрелом – что за голище!
Называют Богом и Спасителем.
И даже признаются в любви.
Юзер с ником @StileAllegri пообещал купить футболку Оздоева.
А кто-то даже приготовил для полузащитника футболку «Ювентуса». Разумеется, с 94-м номером – в честь минуты, на которой был забил такой важный мяч.
Сам Магомед Оздоев не упустил возможности обратиться к «Юве» – скромно заявил, что не стоит благодарностей.
Насладиться мощнейшим выстрелом Оздоева можно здесь. Чуть не убил Кепу – что за голище!
Действующих победителей ЛЧ остановил не только Оздоев, но и «Вираж». Как именно – читай в репортаже с «Газпром Арены».
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