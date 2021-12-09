«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Очко в матче с действующими чемпионами турнира клубу из Санкт-Петербурга принес гол-шедевр Магомеда Оздоева на 94-й минуте.

Возможно, сильнее фанатов «Зенита» ничьей на «Газпром Арене» обрадовался «Ювентус» – потеря очков «Челси» в России обеспечила туринскому клубу выход в плей-офф с первого места. И сделала Магомеда Оздоева главным героем болельщиков «старой синьоры».

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В твиттере не перестают восхищаться полузащитником «Зенита»: некоторые даже обещают назвать первенца Оздоевым.

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Называют Богом и Спасителем.

И даже признаются в любви.

Юзер с ником @StileAllegri пообещал купить футболку Оздоева.

А кто-то даже приготовил для полузащитника футболку «Ювентуса». Разумеется, с 94-м номером – в честь минуты, на которой был забил такой важный мяч.

Сам Магомед Оздоев не упустил возможности обратиться к «Юве» – скромно заявил, что не стоит благодарностей.

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