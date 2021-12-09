Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Барселоной» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Мюнхенцы победили со счетом 3:0 и отправили «блауграну» в Лигу Европы. Победный гол – на счету 32-летнего немца. Кроме того, Мюллер оформил юбилейный 50-й мяч в ЛЧ. Чаще всего форвард забивал именно в ворота каталонского клуба – 8 раз.

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«Барса» – мой клиент. Мы хорошо сыграли. Хотя, конечно, не все было идеально. Когда играешь с «Барсой», которая всегда высоко прессингует и постоянно пытается оказывать давление, появляется пространство для фланговых игроков. Во втором тайме мы могли сделать больше – иногда не вовремя делали пасы и забегания. Но нам было весело», – сказал Мюллер.

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