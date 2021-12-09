Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Барселоной» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
Мюнхенцы победили со счетом 3:0 и отправили «блауграну» в Лигу Европы. Победный гол – на счету 32-летнего немца. Кроме того, Мюллер оформил юбилейный 50-й мяч в ЛЧ. Чаще всего форвард забивал именно в ворота каталонского клуба – 8 раз.
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«Барса» – мой клиент. Мы хорошо сыграли. Хотя, конечно, не все было идеально. Когда играешь с «Барсой», которая всегда высоко прессингует и постоянно пытается оказывать давление, появляется пространство для фланговых игроков. Во втором тайме мы могли сделать больше – иногда не вовремя делали пасы и забегания. Но нам было весело», – сказал Мюллер.
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«Барселона» вылетела из группы ЛЧ впервые за 21 год. А последний плей-офф ЛЧ без «Барсы» прошел в сезоне-2003/04 – тогда каталонцы вообще не участвовали в главном евротурнире. Рассказываем, как так получилось.
Нынешний групповой этап доказал: «Барса» – команда уровня Лиги Европы. Вот все аргументы, почему шансов на плей-офф ЛЧ никогда не было.
Источник: официальный сайт «Баварии»
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