«Барселона» во второй раз на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22 разгромно проиграла «Баварии» и вылетела в Лигу Европы.

Каталонцы выходили в плей-офф ЛЧ 17 лет подряд. Это вторая по продолжительности серия в истории турнира: длиннее только у «Реала» – 25 раз. Как на провал в главном клубном турнире Европы отреагировали футболисты, тренер и руководство клуба?

Ad

Перед матчем Хави заявил, что не считает возможную победу над «Баварией» чудом. Однако после финального свистка в словах коуча каталонцев было сложно найти оптимизм.

Чемпионат Испании Хави: «Победа над «Вильярреалом» – словно трофей для «Барсы» 04/12/2021 В 08:47

«Они подчинили нас. Мы всегда хотим доминировать и подчинять нашего соперника, но сегодня все было наоборот. Мы должны требовать от себя большего. Мы – «Барселона». Это должно быть поворотным моментом, чтобы изменить текущее положение вещей.

Хави Эрнандес, «Бавария» – «Барселона» Фото: Getty Images

Я столкнулся с очень суровой реальностью, которую уже проживал как игрок. Мы не должны смиряться – мы должны восстать. Наша реальность сейчас – это Лига Европы, и мы должны ее выиграть. Цель «Барсы» – побеждать в каждой игре. Это не лучший сценарий, но он есть.

Сегодня начинается новая эра и новый этап. Я зол. Это наша реальность, и это меня бесит. Мы должны признать это – другого пути нет. Сегодня начинается новый этап. Мы начинаем с нуля. Мы должны вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает быть», – сказал Хави.

Матч против «Баварии» стал для капитана «Барселоны» Серхио Бускетса 650-м в футболке каталонского клуба. Но поводов для радости у полузащитника не было.

«Это не то, чего заслуживают клуб или болельщики. Мы хотели продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но реальность такова, что мы отправляемся в Лигу Европы. Мы находимся в очень сложной и болезненной ситуации, но есть много факторов, которые привели нас к этому.

Мы знаем деликатное положение клуба: дела шли не очень хорошо, игрокам также не хватало многого на поле для достижения нужных результатов. Все делает ситуацию очень сложной. Это шаг назад, чтобы команда могла получить новый импульс. Я не сомневаюсь, что мы вернемся», – заявил Бускетс.

Серхио Бускетс, «Барселона» Фото: Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта также отреагировал на вылет клуба из Лиги чемпионов.

«Мы все находимся в одной лодке, и сейчас должны грести в одном направлении сильнее, чем когда-либо. Игроки сделали все, что могли, и даже больше. Результат принять тяжело, нам очень грустно, но мы должны продолжать работу по изменению сложной спортивной и экономической ситуации. Я еще не успел поговорить с Хави – сделаю это в самолете. Сейчас нужно успокоиться», – заявил Лапорта.

Мюллер назвал «Барсу» «своим клиентом» и заявил, что играть с каталонцами «Баварии» «было весело». Послематчевый комментарий форварда вышел слегка издевательским

Источники: Marca, Mundo Deportivo

Чемпионат Испании Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Хотим, чтобы он остался в «Барсе» 03/12/2021 В 13:57