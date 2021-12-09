«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 и вылетела в Лигу Европы.

Матч на «Альянц Арене» закончился со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев. «Барса» не вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы впервые за 17 лет, но не все в каталонском клубе выглядели расстроенными.

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Защитник «блауграны» Клеман Лангле, сыгравший с «Баварией» все 90 минут, после финального свистка был замечен в компании с Робертом Левандовским. Французский футболист находился в приподнятом настроении: он смеялся и обнимал соперника за плечо.

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Неизвестно, как на эти кадры отреагируют в Каталонии – особенно если учесть, что клуб такого масштаба не привык выбывать из Лиги чемпионов на столь раннем этапе.

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