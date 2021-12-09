«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 и вылетела в Лигу Европы.
Матч на «Альянц Арене» закончился со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев. «Барса» не вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы впервые за 17 лет, но не все в каталонском клубе выглядели расстроенными.
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Защитник «блауграны» Клеман Лангле, сыгравший с «Баварией» все 90 минут, после финального свистка был замечен в компании с Робертом Левандовским. Французский футболист находился в приподнятом настроении: он смеялся и обнимал соперника за плечо.
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Неизвестно, как на эти кадры отреагируют в Каталонии – особенно если учесть, что клуб такого масштаба не привык выбывать из Лиги чемпионов на столь раннем этапе.
Мюллер назвал «Барсу» «своим клиентом» и заявил, что играть с каталонцами «Баварии» «было весело». Послематчевый комментарий форварда вышел слегка издевательским.
А как о первом вылете из группы ЛЧ за 21 год высказались в «Барселоне»? Немного отчаяния от Хави о надежда на лучшее от Бускетса – собрали яркие цитаты каталонцев.
Последний плей-офф ЛЧ без «Барсы» прошел в сезоне-2003/04 – тогда каталонцы вообще не участвовали в главном евротурнире. Рассказываем, как так получилось.
Нынешний групповой этап доказал: «Барса» – команда уровня Лиги Европы. Вот все аргументы, почему шансов на плей-офф ЛЧ никогда не было.
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