Вылет «Барселоны» на групповом этапе Лиги чемпионов несет не только спортивные и имиджевые потери, но также может усугубить экономический кризис клуба.
Каталонцы планировали бюджет с расчетом на то, что команда дойдет как минимум до четвертьфинала ЛЧ, пишет Mundo Deportivo. За попадание в 1/8 финала «Барса» надеялась получить от УЕФА 9,6 миллионов евро, за выход в 1/4 – 10,6 миллионов евро. Остальной доход клуба должен был сложиться от спонсоров, телевидения и посещения болельщиками «Камп Ноу».
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Таким образом, ущерб от вылета из Лиги чемпионов на групповом этапе оценивается в более чем 30 миллионов евро. Чтобы компенсировать эти потери, «Барса» должна выйти минимум в финал Лиги Европы.
Лига чемпионов УЕФА
Лангле смеялся и обнимался с Левандовским после вылета «Барсы» из ЛЧ
При этом выход в 1/16 финала Лиги Европы принесет клубу только 500 тысяч евро. За попадание в 1/8 финала дадут 1,2 миллионов евро, в четвертьфинал – 1,8 миллиона евро. Попадание в полуфинал стоит 2,8 миллиона евро. Финалист Лиги Европы получит 4,6 миллиона евро. Победитель турнира – 8,6 миллиона евро.
Выход в поздние стадии плей-офф Лиге чемпионов УЕФА оценивает следующим образом: полуфинал – 12,5 миллиона евро, финал – 15,5 миллиона евро, победитель турнира получает 20 миллионов евро.
Каталонцы не сыграют в плей-офф ЛЧ, но не все игроки клуба расстроены этим фактом. Странное поведение Лангле после матча с «Баварией» – главное доказательство.
А как о первом вылете из группы ЛЧ за 21 год высказались в «Барселоне»? Немного отчаяния от Хави о надежда на лучшее от Бускетса – собрали яркие цитаты каталонцев.
Последний плей-офф ЛЧ без «Барсы» прошел в сезоне-2003/04 – тогда каталонцы вообще не участвовали в главном евротурнире. Рассказываем, как так получилось.
Нынешний групповой этап доказал: «Барса» – команда уровня Лиги Европы. Вот все аргументы, почему шансов на плей-офф ЛЧ никогда не было.
Источник: Mundo Deportivo
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