Вылет «Барселоны» на групповом этапе Лиги чемпионов несет не только спортивные и имиджевые потери, но также может усугубить экономический кризис клуба.

Каталонцы планировали бюджет с расчетом на то, что команда дойдет как минимум до четвертьфинала ЛЧ, пишет Mundo Deportivo. За попадание в 1/8 финала «Барса» надеялась получить от УЕФА 9,6 миллионов евро, за выход в 1/4 – 10,6 миллионов евро. Остальной доход клуба должен был сложиться от спонсоров, телевидения и посещения болельщиками «Камп Ноу».

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Таким образом, ущерб от вылета из Лиги чемпионов на групповом этапе оценивается в более чем 30 миллионов евро. Чтобы компенсировать эти потери, «Барса» должна выйти минимум в финал Лиги Европы.

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При этом выход в 1/16 финала Лиги Европы принесет клубу только 500 тысяч евро. За попадание в 1/8 финала дадут 1,2 миллионов евро, в четвертьфинал – 1,8 миллиона евро. Попадание в полуфинал стоит 2,8 миллиона евро. Финалист Лиги Европы получит 4,6 миллиона евро. Победитель турнира – 8,6 миллиона евро.

Выход в поздние стадии плей-офф Лиге чемпионов УЕФА оценивает следующим образом: полуфинал – 12,5 миллиона евро, финал – 15,5 миллиона евро, победитель турнира получает 20 миллионов евро.

Последний плей-офф ЛЧ без «Барсы» прошел в сезоне-2003/04 – тогда каталонцы вообще не участвовали в главном евротурнире. Рассказываем, как так получилось

Источник: Mundo Deportivo

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