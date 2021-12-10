Похоронный марш

Осенью 2020 года украинские болельщики наслаждались сумасшедшими результатами и, что немаловажно, шикарной игрой донецкого «Шахтера». Вот уже как восемь лет играющая вдали от родного Донецка команда миллиардера Рината Ахметова дважды хлопнула мадридский «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Но всего год спустя после мощного летнего усиления (горняки потратили на трансферы 46 млн евро) и вербовки одного из самых прогрессивных итальянских тренеров Роберто де Дзерби украинская команда провалилась в еврокубках. Скромный «Шериф» не пустил оранжево-черных даже в Лигу Европы и не менее цинично украл победу у «Шахтера» за 15 секунд до конца матча последнего тура группового этапа.

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Родриго и Исмаили в матче «Шахтер» – «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Еще хуже выступило киевское «Динамо», набравшее в группе всего одно очко и также логично пролетевшее мимо евровесны – худший результат страны за последние 14 сезонов. Известный украинский журналист Артем Франков весьма оригинально отреагировал на провал отечественных клубов в еврокубках – подводя итоги группового этапа ЛЧ на ютуб-канале, он включил фоном похоронный марш. Правда, Франков нашел в такой ситуации и плюс: «Преждевременный вылет украинских клубов из еврокубков может пойти на пользу сборной в стыковых матчах ЧМ-2022».

Причины краха

Плавное движение вниз украинских клубов в таблице коэффициентов УЕФА наблюдается с 2014 года, когда в стране началась война, а экономический кризис отразился на всех сферах жизни. Жировавшие при Януковиче и финансировавшие иногда сразу несколько футбольных клубов олигархи стали гораздо прижимистее. Вскоре после выхода в финал Лиги Европы обанкротился «Днепр» Игоря Коломойского, а следом за ним и напичканный бразильцами «Металлист» Александра Ярославского. У благополучных «Динамо» и «Шахтера» практически не осталось конкурентов в чемпионате, а сам турнир превратился в унылейшее зрелище.

«Днепр» – «Севилья» Фото: Getty Images

Обнулившие долги харьковский и днепровский клубы сегодня шустро поднимаются, но их финансирование и близко не стоит с докризисным. Не горят желанием ехать в Украину и перспективные легионеры – они уже не видят УПЛ мощной площадкой для прокачки карьеры. В таких реалиях логично отсутствие многомиллионных исходящих трансферов, которыми Европу в недалеком прошлом снабжал «Шахтер». Последняя знаковая продажа состоялась еще в 2018-м, когда «МЮ» увел Фреда у донетчан за 59 млн евро.

Сегодня на донецкой «Донбасс-Арена», принимавшей матчи Лиги чемпионов, растут деревья, но владелец «Шахтера» Ринат Ахметов не грустит – его утешает высокая строчка доходов в рейтинге Forbes. С начала войны на Донбассе состояние олигарха увеличилось с 2,8 до 7,6 млрд долларов. Горно-металлургический магнат по-прежнему скупает талантливую бразильскую молодежь, но отсутствие конкурентоспособного чемпионата мешает воспитать новых Фернандиньо, Виллиана и Дугласа Косту.

Все настолько плохо?

Если десять лет назад Украина боролась с Португалией и Францией за право делегировать три команды в Лигу чемпионов, то текущий сезон показал глубину падения. Представители УПЛ наскребли в еврокопилку всего 4.200 балла, и это лишь 25-й показатель в Европе – еще в прошлом сезоне Украина финишировала на 10 месте. Если так пойдет и дальше, то совсем скоро страна потеряет право на прямую путевку в Лигу чемпионов.

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу Фото: Getty Images

Ситуация могла быть не такой плачевной, выступи лучше представители второго украинского эшелона, но «Заря», «Колос» и «Ворскла» провалились в Лиге Европы и Лиге Конференций. Европейские середняки стараются косить очки в этих турнирах, ведь за победы здесь начисляют столько же баллов, как и в Лиге чемпионов. Отличие заключается только в бонусных очках да высоких премиальных. У украинских клубов и тут все почти по нулям – две победы на троих.

А что Россия?

Мировой кризис практически не отразился на бюджетах топовых российских клубов, которые существенно превосходят украинские. Но суммарный улов в еврокубках этого сезона «Зенита», «Спартака», «Сочи», «Локомотива» и «Рубина» составляет всего 5.100 балла. Это лишь 20-й показатель в Европе с перспективой выпадения из топ-15 рейтинга коэффициентов, потери гарантированного места в групповом этапе Лиги чемпионов и старта в еврокубках с более ранних стадий квалификации.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

«Зенит» и «Спартак» пробились в плей-офф Лиги Европы, что уже неплохо на фоне общей удручающей картины. Но даже если представить, что весной они поборются за трофей, это не исправит ситуацию. Для прогресса или хотя бы сохранения нынешних квот в таблице коэффициентов необходимо хорошее выступление большинства клубов страны.

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