Полузащитник Чарли Сэвидж дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы против «Янг Бойз». Валлийский 18-летний футболист вышел на поле на 89-й минуте и превзошел отца, который также был воспитанником «МЮ», но не провел за главную команду ни одной встречи.

После завершения карьеры Роберт Сэвидж начал работать на телевидении. Он комментировал матч «МЮ» – «Янг Бойз» на канале BT Sport, зрители услышали первые живые эмоции отца после дебюта сына. «Вау, какой великий день для моего сына. Не верил, что скажу эти слова. Какой день для меня, его матери, бабушек и дедушек, и, в первую очередь для него самого – Чарли Сэвиджа!» – произнес комментатор.

Ad

Еще перед игрой, когда стало известно, что Сэвидж впервые попал на скамейку «МЮ», отец дал трогательный комментарий и едва сдержал слезы. «Сейчас расплачусь, потому что Чарли так многого добился в своей юной жизни. Он никогда не был лучшим в классе, но его умение работать, трудовая этика и желание привели его туда, где он находится. Мой отец, которого, к сожалению, нет с нами, будет гордиться своим внуком. Даже если он не выйдет на поле, что бы ни случилось всю оставшуюся жизнь, он был на скамейке запасных в «Манчестер Юнайтед», – сказал Сэвидж-старший.

Чемпионат Англии «МЮ» и «Сити» хотят назначить тренера «Аякса» (The Telegraph) 08/12/2021 В 19:07

Чемпионат Испании Жоау Феликсом заинтересовались 4 клуба АПЛ 08/12/2021 В 18:00