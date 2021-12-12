13 декабря в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как будут определять судьбу клубов в главном европейском турнире.

Как выглядят корзины?

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При жеребьевке команды будут вытягивать из двух корзин. В одной – сеяные победители групп, во второй – несеяные обладатели вторых мест.

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Сеяные

«Аякс»

«Бавария»

«Ливерпуль»

«Лилль»

«Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед»

«Реал»

«Ювентус»

Жеребьевка Лиги чемпионов Фото: Getty Images

Несеяные

«Атлетико»

«Бенфика»

«Вильяреал»

«Зальцбург»

«Интер»

«Пари Сен-Жермен»

«Спортинг»

«Челси»

Когда пройдут матчи 1/8 финала?

Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.

Что еще надо знать?

В 1/8 финала не могут встретиться представители одной страны и команды из одной группы. Победители групп проведут ответные матчи дома. Так же стоит помнить, что УЕФА отменил правило выездного гола. Если по итогу двух встреч установится равный счет, команды проведут дополнительное время и при необходимости серию пенальти.

Где и когда смотреть жеребьевку?

Жеребьевка начнется в 14:00 (мск). Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ». Если неинтересно смотреть, как бывшие футболисты крутят шары, за событиями в Ньоне можно оперативно проследить в текстовой трансляции на Eurosport.ru.

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