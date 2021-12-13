В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов сезона-2021/22. По ее итогам определились пары, которые встретятся в плей-офф в января будущего года.
Жребий свел «ПСЖ» и «МЮ», в которых выступают главные звезды футбола – Лео Месси и Криштиану Роналду. Другие пары:
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«Бенфика» (Португалия) – «Реал» (Испания)
Лига чемпионов УЕФА
Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. Кто сыграет и какие ограничения?
«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)
«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)
«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)
- Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.
- Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Победитель прошлогоднего розыгрыша – «Челси».
Вряд ли кто-то захочет в соперники «МЮ» – с приходом Рангника манкунианцы преобразились в АПЛ.
Глава УЕФА Александер Чеферин находится в руках президента «ПСЖ» – так считает один известный футбольный функционер.
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