В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов сезона-2021/22. По ее итогам определились пары, которые встретятся в плей-офф в января будущего года.

Жребий свел «ПСЖ» и «МЮ», в которых выступают главные звезды футбола – Лео Месси и Криштиану Роналду. Другие пары:

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«Бенфика» (Португалия) – «Реал» (Испания)

Лига чемпионов УЕФА Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. Кто сыграет и какие ограничения? 18 ЧАСОВ НАЗАД

«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Победитель прошлогоднего розыгрыша – «Челси».

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