«Атлетико» и «Вильярреал» подали протест на результат жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов, которую в итоге проведут заново. По ходу распределения команд произошло грубое нарушение правил – из-за инцидента «Манчестер Юнайтед» попал на «Пари Сен-Жермен».

Сначала при определении соперника «Вильярреала» Андрей Аршавин вытащил из корзины «МЮ», однако команды встречались на групповом этапе, поэтому все переиграли – на второй раз выпал «Сити». Из-за этого «МЮ» не попал в пул соперников «Атлетико», зато там оказался «Ливерпуль», который выступал с мадридцами в одной группе, что видно на трансляции. «Атлетико» выпала «Бавария», а «МЮ» в итоге достался «ПСЖ».

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Пользователи соцсетей тоже недовольны и требуют повторного жребия по всем правилам.

«Совершенно ясно, что розыгрыш нужно переделать», – написал редактор сайта Manchester Evening News Сэмюэл Лакхёрст.

«Юнайтед» нужно обжаловать жеребьевку, это неправильно», – считает болельщик под ником Mark G.

«Они использовали шар «МЮ», когда не следовало, и я кричал в телевизор: «Там не может быть всех семи оставшихся команд, потому что единственная команда, которая выбыла, также испанская», – возмутился tmmission.

«Очевидно, жеребьевка была сфальсифицирована», – заявил Abhay.

По этому поводу нужно провести какое-то расследование, это выходит из-под контроля», – сказал Kylian.

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