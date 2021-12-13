В швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
- «Зальцбург» – «Бавария»
- «Спортинг» – «Манчестер Сити»
- «Бенфика» – «Аякс»
- «Челси» – «Лилль»
- «Атлетико» – «МЮ»
- «Вильярреал» – «Ювентус»
- «Интер» – «Ливерпуль»
- «ПСЖ» – «Реал»
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Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта. Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победитель прошлогоднего розыгрыша – «Челси».
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А с кем сыграют «Зенит» и «Барса» в Лиге Европы? У петербуржцев и каталонцев топовые соперники.
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