В швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Зальцбург» – «Бавария»

«Спортинг» – «Манчестер Сити»

«Бенфика» – «Аякс»

«Челси» – «Лилль»

«Атлетико» – «МЮ»

«Вильярреал» – «Ювентус»

«Интер» – «Ливерпуль»

«ПСЖ» – «Реал»

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Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта. Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победитель прошлогоднего розыгрыша – «Челси».

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