По итогам церемонии жеребьевки все же определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Нового противостояния Роналду и Месси пока не случится, но интересные пары все же есть. Пора определить, кто пройдет в четвертьфинал!
«Зальцбург» – самая невезучая команда. В первой жеребьевке австрийцам попался «Ливерпуль», а со второй попытки – «Бавария». В обоих случаях шансы мизерные, но, может, случится мегасенсация?
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КТО ПРОЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА?
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Жеребьевка ЛЧ: Месси сыграет с «Реалом», Криш – с «Атлетико»
Почти такая же ситуация у «Спортинга». Даже хуже: португальцы попали на не самый сильный «Ювентус», но во второй раз Андрей Аршавин свел их с мощнейшим «Манчестер Сити».
ОСТУПИТСЯ ЛИ КОМАНДА ГВАРДИОЛЫ?
Зато повтор жребия неплохо сложился для «Бенфики» и «Аякса». Команды свели вместе, хотя ранее им попались «Реал» и «Интер».
КТО СИЛЬНЕЕ В ЭТОЙ ПАРЕ?
Кто с облегчением выдохнул, так это фанаты «Челси». Лондонцы – единственные, кому Аршавин вытащил ту же самую команду.
КОГО ЖДАТЬ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ?
«МЮ», из-за которого все и пришлось переиграть, в итоге попал к «Атлетико» – в первый раз про манкунианцев забыли, когда жеребили соперника «Мадриду».
КТО СИЛЬНЕЕ?
«Вильярреал» обменялся соперниками со «Спортингом» – теперь победителям Лиги Европы придется зарубиться с «Ювентусом».
КТО СЫГРАЕТ В 1/4 ФИНАЛА?
Наверняка обидно болельщикам «Ливерпуля»: вместо слабого «Зальцбурга» мерсисайдцам придется сыграть против «Интера». А это, между прочим, единственная команда группы D, которая не проиграла «Шерифу»!
КТО КРУЧЕ?
Наконец, самая горячая пара 1/8 финала: «ПСЖ» против «Реала». Лионель Месси и Серхио Рамос снова сыграют на «Сантьяго Бернабеу», но теперь за одну команду!
КТО РАЗНЕСЕТ СОПЕРНИКА И ВЫЙДЕТ В 1/4?
Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта. Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победитель прошлогоднего розыгрыша – «Челси».
Почему жеребьевку провели повторно? Во время первой попытки произошла чудовищная ошибка, зато сложились не менее интересные пары.
А с кем сыграют «Зенит» и «Барса» в Лиге Европы? У петербуржцев и каталонцев топовые соперники.
Лига чемпионов УЕФА
Жеребьевку ЛЧ проведут заново. Все из-за ошибки с шариком «МЮ»
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