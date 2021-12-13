По итогам церемонии жеребьевки все же определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Нового противостояния Роналду и Месси пока не случится, но интересные пары все же есть. Пора определить, кто пройдет в четвертьфинал!

«Зальцбург» – самая невезучая команда. В первой жеребьевке австрийцам попался «Ливерпуль», а со второй попытки – «Бавария». В обоих случаях шансы мизерные, но, может, случится мегасенсация?

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КТО ПРОЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА? «Зальцбург» «Бавария»

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Почти такая же ситуация у «Спортинга». Даже хуже: португальцы попали на не самый сильный «Ювентус», но во второй раз Андрей Аршавин свел их с мощнейшим «Манчестер Сити».

ОСТУПИТСЯ ЛИ КОМАНДА ГВАРДИОЛЫ? Да, у «Спортинга» есть шанс Нет, «Манчестер Сити» снесет португальцев

Зато повтор жребия неплохо сложился для «Бенфики» и «Аякса». Команды свели вместе, хотя ранее им попались «Реал» и «Интер».

КТО СИЛЬНЕЕ В ЭТОЙ ПАРЕ? «Бенфика» «Аякс»

Кто с облегчением выдохнул, так это фанаты «Челси». Лондонцы – единственные, кому Аршавин вытащил ту же самую команду.

КОГО ЖДАТЬ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ? «Челси» «Лилль»

«МЮ», из-за которого все и пришлось переиграть, в итоге попал к «Атлетико» – в первый раз про манкунианцев забыли, когда жеребили соперника «Мадриду».

КТО СИЛЬНЕЕ? «Атлетико» «МЮ»

«Вильярреал» обменялся соперниками со «Спортингом» – теперь победителям Лиги Европы придется зарубиться с «Ювентусом».

КТО СЫГРАЕТ В 1/4 ФИНАЛА? «Вильярреал» «Ювентус»

Наверняка обидно болельщикам «Ливерпуля»: вместо слабого «Зальцбурга» мерсисайдцам придется сыграть против «Интера». А это, между прочим, единственная команда группы D, которая не проиграла «Шерифу»!

КТО КРУЧЕ? «Интер» «Ливерпуль»

Наконец, самая горячая пара 1/8 финала: «ПСЖ» против «Реала». Лионель Месси и Серхио Рамос снова сыграют на «Сантьяго Бернабеу», но теперь за одну команду!

КТО РАЗНЕСЕТ СОПЕРНИКА И ВЫЙДЕТ В 1/4? «ПСЖ» «Реал»

Первые игры состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта. Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победитель прошлогоднего розыгрыша – «Челси».

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