УЕФА чуть не затеял новую битву Криштиану Роналду с Лео Месси. Борьба португальца с аргентинцем – слишком попсовый сюжет, так что спустя два часа Лига чемпионов получила свежие пары 1/8. Нетронутыми остались только «Лилль» и «Челси», а главные матчи объединят испанские, английские, итальянскую и французскую команды.

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«Атлетико» второй год подряд попал на британцев, которые посреди сезона назначили тренера из Германии. В ЛЧ-2020/21 игроки Диего Симеоне отлетели от «Челси» Томаса Тухеля. Новый оппонент – «МЮ», где работает Ральф Рангник.

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Оценивать немца сложно: под надзором экс-советника «Локомотива» «Юнайтед» отбегал лишь три матча. Глобально Рангник ассоциируется с прессингом. В двух матчах АПЛ с Ральфом у руля «МЮ» защищался активнее обычного: выдал 7 и 8,55 PPDA при сезонном значении в 12,42 (чем ниже показатель, тем интенсивнее давит команда). Возможно, высокая защита «Манчестера» сыграет «Атлетико» на руку. В Ла Лиге-2021/22 мадридцы проигрывали «Кадису», «Алавесу» и «Реалу». Все три команды расположились ниже 15-го места в чемпионате по интенсивности без мяча.

КТО СИЛЬНЕЕ? «Атлетико» «МЮ»

Другую топ-пару составили «Интер» и «Ливерпуль». Как и в случае «Атлетико» с «МЮ», интрига состоит в прессинге. Симоне Индзаги сохранил наработки Антонио Конте. Миланская команда строится по схеме 3-5-2, как и в чемпионском сезоне. В кампании-2020/21 «нерадзурри» использовали расстановку в 80,6% игровых минут, в кампании-2021/22 – в 82%.

Главный вопрос – как Юрген Клопп подстроится под тройку в чужой защите. Один из вариантов тренер «Ливерпуля» предложил в августовском матче против «Челси». В рамках игры на «Энфилде» мерсисайдцы показали максимально активный прессинг, более смелый, чем обычно. К давлению подключались все футболисты, только бы соперник лишился преимущества в стартовой фазе. Повторится ли открытая картина, непонятно.

КТО КРУЧЕ? «Интер» «Ливерпуль»

Последнюю медиа-вывеску в 1/8 ЛЧ предложат «ПСЖ» и «Реал». В матчах имени Килиана Мбаппе Карло Анчелотти покажет, как грамотно управлять звездным составом. «Мадрид»-2021/22 строится вокруг мощных персоналий в атаке. Свежий пример – победа в дерби, где Винисиус и Карим Бензема наказали «Атлетико» в переходных фазах.

«ПСЖ» все еще встраивает Лео Месси в командный рисунок. Маурисио Почеттино пока предложил лишь наработки по интеграции легенды. Судя по матчам против «Манчестер Сити», экс-звезда «Барселоны» включается на самых сложных отрезках и местами довлеет над Мбаппе с Неймаром. «Реал» противопоставит более отлаженную систему, которая лидирует в Ла Лиге-2021/22 по ожидаемым голам.

КТО РАЗНЕСЕТ СОПЕРНИКА И ВЫЙДЕТ В 1/4? «ПСЖ» «Реал»

Другие пары предлагают более скромные интриги. Вот главное:

«Зальцбург» – «Бавария». Команда Юлиана Нагельсманна – лучшая в ЛЧ-2021/22 по успешности обводок (66,7%). Австрийский оппонент слабо противостоит дриблингу – соперники «Зальцбурга» выдавали по 60,4% эффективных действий один-в-один. Станет ли техничность Лероя Сане, Сержа Гнабри и других звезд мюнхенцев решающим фактором в 1/8?

Команда Юлиана Нагельсманна – лучшая в ЛЧ-2021/22 по успешности обводок (66,7%). Австрийский оппонент слабо противостоит дриблингу – соперники «Зальцбурга» выдавали по 60,4% эффективных действий один-в-один. Станет ли техничность Лероя Сане, Сержа Гнабри и других звезд мюнхенцев решающим фактором в 1/8? «Спортинг» – «Манчестер Сити». Рубен Аморим часто использует схему с тремя центральными защитниками и активный прессинг. Обе особенности привели лиссабонскую команду к чемпионству. Напоминает «Челси» Тухеля, с которым у Пепа Гвардиолы возникли проблемы в конце сезона-2020/21.

Рубен Аморим часто использует схему с тремя центральными защитниками и активный прессинг. Обе особенности привели лиссабонскую команду к чемпионству. Напоминает «Челси» Тухеля, с которым у Пепа Гвардиолы возникли проблемы в конце сезона-2020/21. «Бенфика» – «Аякс». Голландцы создали больше всех ожидаемых голов на групповом этапе. Португальцы – худшие из тех, кто вышел в плей-офф, по допущенным xG. Сколько мячей команда Эрика тен Хага накидает в 1/8?

Голландцы создали больше всех ожидаемых голов на групповом этапе. Португальцы – худшие из тех, кто вышел в плей-офф, по допущенным xG. Сколько мячей команда Эрика тен Хага накидает в 1/8? «Челси» – «Лилль». На первый взгляд, действующим победителям ЛЧ повезло с жеребьевкой. Однако в декабре лондонцы просели по качеству игры. Успех в 1/8 будет зависеть в том числе от загруженности состава. Тухель жалуется уже в конце 2021-го.

На первый взгляд, действующим победителям ЛЧ повезло с жеребьевкой. Однако в декабре лондонцы просели по качеству игры. Успех в 1/8 будет зависеть в том числе от загруженности состава. Тухель жалуется уже в конце 2021-го. «Вильярреал» – «Ювентус». Унаи Эмери – адепт гибкой тактики. Самый громкий пример – финал Лиги Европы против «МЮ». Исход 1/8 будет зависеть от того, дорисует ли Макс Аллегри базовые принципы туринцев и сохранит ли оппонент универсальный подход.

Первый вариант жеребьевки предложил больше вопросов. Пары «Атлетико» с «Баварией» и «Интера» с «Аяксом» казались самыми увлекательными. Свежие результаты интересны чуть меньше. Но в них хотя бы нет прямого контакта между Кришем и Лео.

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