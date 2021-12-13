Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос поделился эмоциями от жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой его команде предстоит сыграть с «Реалом».
«Когда я зашел в самолет, соперником был «Юнайтед», команда, которая мне понравилась, но потом оказалось, что жеребьевка недействительна. Мне бы хотелось избежать этого противостояния, но возвращение на «Бернабеу» – повод для радости. Я не мог попрощаться из-за ковида. Судьба капризна. Вы знаете, как я привязан и люблю «Реал». Теперь я буду защищать «ПСЖ», и я сделаю все возможное, чтобы мы прошли дальше. Это команда, которая делает надеется на меня. Я умру за «ПСЖ», – заявил Рамос.
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Первую жеребьевку отменили из-за шарика «МЮ». «Очевидно, процесс был сфальсифицирован», – одна из реакций.
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Источник: Marca.
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