Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос поделился эмоциями от жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой его команде предстоит сыграть с «Реалом».

«Когда я зашел в самолет, соперником был «Юнайтед», команда, которая мне понравилась, но потом оказалось, что жеребьевка недействительна. Мне бы хотелось избежать этого противостояния, но возвращение на «Бернабеу» – повод для радости. Я не мог попрощаться из-за ковида. Судьба капризна. Вы знаете, как я привязан и люблю «Реал». Теперь я буду защищать «ПСЖ», и я сделаю все возможное, чтобы мы прошли дальше. Это команда, которая делает надеется на меня. Я умру за «ПСЖ», – заявил Рамос.

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Источник: Marca.

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