Российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, что хотел бы получить назначение на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

«Буквально полгода назад я хотел отсудить какой-нибудь крупный финал. И нам доверили работу в матче Суперкубка УЕФА («Челси» – «Вильярреал», 1:1, 6:5 по пенальти). Теперь наша цель – чемпионат мира в Катаре. Сейчас идет отбор судей на турнир, и я мечтаю на него попасть. Если же говорить о ближайших задачах, то это матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Хочется отсудить как можно больше игр. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Все арбитры стремятся к назначению на финал Лиги чемпионов и мечтают об этом. При условии хорошей, успешной работы и при удачном стечении обстоятельств все возможно. Но пока думаю больше о чемпионате мира», – заявил Карасев.

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