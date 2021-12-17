Президент УЕФА Александер Чеферин принес извинения за ошибку, которая произошла во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Конечно, жеребьевка была провалом для УЕФА. Мы зависим от технологий, хотя, возможно, должны зависеть от них в меньшей степени. УЕФА приносит извинения всем. Что-то пошло не так с программным обеспечением.
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УЕФА связался с поставщиком программного обеспечения, и было решено провести жеребьевку заново, потому что мы не знали точно, к чему привела ошибка. Наше решение было прозрачным», – сказал Чеферин.
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Когда жеребьевка проводилась в первый раз, «Вильярреал» попал на «Манчестер Юнайтед», хотя этого не могло произойти – клубы встречались на групповом этапе. Из-за ошибки церемонию провели заново.
Разбор всех пар 1/8 – Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вылететь на первой же стадии плей-офф.
Источник – Marca.
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