Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский рассказал об отношении к ВАР, а также высказался о предложении проводить ЧМ каждые 2 года.

«Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. А ведь мы могли выйти в финал и выиграть его. Думаю, ВАР – хорошая вещь, если ее правильно использовать.

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ЧМ каждые 2 года? Я не фанат этой идеи. У нас так много игр, так много тяжелых недель. Надо думать о будущем: качество игры будет падать, потому что игрокам нужен отдых. Я не думаю, что можно играть на чемпионате мира каждые 2 года», сказал Левандовский на Globe Soccer Awards.

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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