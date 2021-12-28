Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский рассказал об отношении к ВАР, а также высказался о предложении проводить ЧМ каждые 2 года.
«Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. А ведь мы могли выйти в финал и выиграть его. Думаю, ВАР – хорошая вещь, если ее правильно использовать.
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ЧМ каждые 2 года? Я не фанат этой идеи. У нас так много игр, так много тяжелых недель. Надо думать о будущем: качество игры будет падать, потому что игрокам нужен отдых. Я не думаю, что можно играть на чемпионате мира каждые 2 года», сказал Левандовский на Globe Soccer Awards.
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Еще одна премия, где игроком года стал не Левандовский. Согласны?
Кстати, Globe Soccer Awards – еще одна премия, где игроком года стал не Левандовский. Согласны с выбором организаторов?
А еще Роберт высказался о шансах получить «Золотой мяч» в 2022 году. Очень реалистичный взгляд на вещи.
Источник: твиттер Bayern & Germany
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