Томас Тухель впервые встретил Романа Абрамовича после победы в Лиге чемпионов. Тренер и владелец скромно поговорили на португальском поле: помог Сесар Аспиликуэта, капитан и посредник. «Думаю, мы нашли лучшее время для личного знакомства», – шутил немец после триумфа над «Манчестер Сити». Неловкое пересечение с русским олигархом – самый символичный момент за весь отрезок «Челси» под руководством экс-тренера «ПСЖ» и «Боруссии».

Тухель подхватил лондонцев в сумбурную эпоху и строил команду наскоро. Результатом оказалась уверенная победа в Лиге чемпионов. Если в 2012-м «Челси» везло и воздавалось за многолетние страдания в турнире, то в 2021-м чашка показалась заслуженной. Триумф Томаса натолкнул на несколько мыслей.

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Томас Тухель и Роман Абрамович Фото: Getty Images

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Первая – насколько же Тухель гениален. Человек с видом сумасшедшего математика выстроил системную команду меньше чем за полгода. «Челси» казался настолько выверенным проектом, что даже промахи Тимо Вернера смотрелись в нем органично, как часть задумки.

Вторая – может, мы переоцениваем Лигу чемпионов? Действительно ли она остается главным турниром Европы? Ведь держать качество на протяжении 38 игр в чемпионате сложнее, чем готовиться к отдельным матчам в рамках плей-офф. Рассуждения об ЛЧ не стирают восторгов от работы Тухеля, но корректируют взгляд на футбол.

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Третья мысль – насколько же «Челси»-2021 оказался уникальным проектом. Лондонский клуб прошел трансферный бан, откопал полезных воспитанников и украсил состав дорогими янгстерами с Эдуаром Менди и Тьяго Силвой. Набор игроков вдруг превратился в крепкий состав – спасибо Тухелю.

Победу-2012 я почти не помню. Первый триумф «Челси» в Лиге чемпионов встретил ребенком и даже проспал овертаймы мюнхенского финала – в полной мере застал лишь пенальти. Тухель вернул к тому нерву и состоянию, когда любимая команда напряженно бьется с топами. Стык 2021-го с 2022-м – лучшее время, чтобы напомнить о крутости Томаса.

Томас Тухель («Челси») с семьей празднует победу в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

К Новому году «Челси» впервые при Тухеле впал в затяжной кризис. Зимой лондонцы выбили лишь четыре победы в девяти матчах, пострадали от травм и ковида, а еще отстали от «Ливерпуля» и «Сити» в чемпионской гонке. Негативный фон вызвал критику в адрес тренера. Обоснована ли она? Вряд ли.

Тухель заслужил доверие болельщиков и игроков. Пока Ромелу Лукаку жалуется на систему и исповедуется перед фанатами «Интера», в «Челси» должны помнить: Томас принес клубу исторический успех. Главное для коуча – не выйти на вторую и менее приятную встречу с Абрамовичем.

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