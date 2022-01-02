«Реал», «Барселона» и «Ювентус» нацелены на возрождение европейской Суперлиги.

Несколько дней назад руководители клубов обсуждали потенциальный перезапуск проекта в 2022 году, информирует Financial Times. И «Реал», и «Барса», и «Юве» по-прежнему сохраняют веру в успех Суперлиги.

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Впрочем, неясно, присоединятся ли к этой тройке другие клубы – пока уверенности в этом нет даже при условии, что европейские суды встанут на сторону «Реала», «Барсы» и «Юве».

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Источник: Financial Times

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