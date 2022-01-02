«Реал», «Барселона» и «Ювентус» нацелены на возрождение европейской Суперлиги.
Несколько дней назад руководители клубов обсуждали потенциальный перезапуск проекта в 2022 году, информирует Financial Times. И «Реал», и «Барса», и «Юве» по-прежнему сохраняют веру в успех Суперлиги.
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Впрочем, неясно, присоединятся ли к этой тройке другие клубы – пока уверенности в этом нет даже при условии, что европейские суды встанут на сторону «Реала», «Барсы» и «Юве».
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С провала Суперлиги прошло чуть больше полугода. Разбираемся, чему научились «Реал», «Барселона», «Ювентус», «ПСЖ», «МЮ» и остальная футбольная Европа.
Например, «Ювентус» официально стал фигурантом расследования по делу о финансовых махинациях. Президент клуба Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед находятся под следствием.
А вот у «Реала» все хорошо: клуб намерен взорвать летнее трансферное окно и охотится за Холанном и Мбаппе. Ради этого Флорентино Перес продаст 4 футболистов «Мадрида».
Источник: Financial Times
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