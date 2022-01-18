«Челси» обратился за разъяснениями к УЕФА из-за опасений, что клуб может остаться без непривитых игроков в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем».

Французское правительство подтвердило, что спортсмены не будут освобождены от обязательного прохождения вакцинации. Согласно действующим правилам УЕФА, любые игроки, которые не могут прибыть в страну из-за ограничений местных властей, рассматриваются как сдавшие положительный тест на ковид. Эти правила будут пересмотрены на следующей неделе.

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Обеспокоенность «Челси» связана с тем, что некоторые игроки команды Томаса Тухеля не полностью вакцинированы и поэтому не смогут участвовать в ответном матче 16 марта. В связи с этим «Челси» и обратился в УЕФА, пишет Daily Mail.

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У Лилля могут возникнуть аналогичные проблемы с возвращением игроков во Францию ​​после первого матча на «Стэмфорд Бридж» в следующем месяце. Одно из потенциальных решений, которое может предложить УЕФА – перенос обеих игр на нейтральные стадионы. Однако источник сообщает, что такой переезд маловероятен, поскольку никто не хочет рисковать подрывом кампании по вакцинации.

Источник: Daily Mail

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