Легенда «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер рассказал об общении с семикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

«Мы не включили ни Месси, ни Роналду в команду года. Я всегда был за Месси, и мне не казалось, что Роналду – отличное приобретение для «Юнайтед». И также я сказал на примере Лео, что мне не кажется, будто Месси – классный трансфер для «ПСЖ». Это было в эфире программы Monday Night Football.

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И потом я получил сообщение в директ инстаграма от самого Месси. Не покажу личку инсты, но Лео в основном называл меня ослом. Он смотрел Monday Night Football, так что, надеюсь, он смотрит и Friday Night Football.

Лионель, ты мне очень нравишься, ты – лучший футболист в истории. В сравнении с тобой я – осел, признаю. Но не могу поставить тебя в команду года. Ты не играл достаточно хорошо, даже если летом победил на Кубке Америки. Этого недостаточно, чтобы выбить из состава моего любимчика Мо Салаха», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

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