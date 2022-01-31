УЕФА подал в суд на пиццерию «Pizza Wolke» из немецкого Гиссена.
Видимо, не оценили игру слов: в меню есть пицца под названием «Лига шампиньонов» («Champignon League»). Об этом в твиттере сообщил Денис Мюллер.
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