Непривитые игроки «Челси», похоже, пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля», который состоится 16 марта.

Франция не разрешает въезд в страну непривитым людям – в январе 2022-го были введены ковидные паспорта. Французское правительство подтвердило, что спортсмены не будут освобождены от обязательного прохождения вакцинации.

Ad

В клубе существовала надежда на перенос матча на нейтральное поле, чтобы главный тренер «Челси» Томас Тухель смог использовать максимальное количество игроков. Однако эта возможность была исключена после того, как во вторник УЕФА ужесточнил ковидные правила.

Чемпионат России Дивеев рассказал, в чем Дзюба лучше Лукаку 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Челси» примет «Лилль» в первом матче 22 февраля, а ответный матч во Франции состоится 16 марта. Клуб, который находится в Абу-Даби на клубном чемпионате мира, пока не раскрывал, кто именно или сколько игроков не вакцинированы от коронавируса.

Об опасении главного тренера Томаса Тухеля о запрете на въезд во Францию невакцинированных игроков «Челси» стало известно месяц назад

Источник: BBC

Чемпионат Англии Тухель вывел «Челси» в 5 финалов за 379 дней 14 ЧАСОВ НАЗАД