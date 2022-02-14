«ПСЖ» – «Реал Мадрид» (15 февраля, 23:00 мск)

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Мадридцы в последних матчах выглядят неважно: сыграли по нулям с «Вильярреалом», не обыграли дома «Эльче» (2:2), проиграли в Кубке Испании «Атлетику» (0:1), а скромнейшую «Гранаду» одолели с разницей всего в один мяч (1:0). В том числе неудачи связаны с отсутствием лучшего бомбардира и ассистента Примеры Карима Бензема, который вернулся в заявку, но не факт что выйдет на поле в Париже. Без француза мадридцам будет очень тяжело в атаке, но и с ним не факт что получится забить.

Лига чемпионов УЕФА Сомнения Мбаппе, воскрешение Месси. Что ждать от «ПСЖ» и «Реала» ЧАС НАЗАД

Карим Бензема, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

«ПСЖ» дома будет чувствовать себя хозяином противостояния и постарается добиться хоть какого-то преимущества, с учетом наличия здоровых Месси, Неймара и Мбаппе. Тем не менее, команды вряд ли будут рваться вперед и устраивать перестрелку – в противостоянии примерно равных по силе грандов решить многое может одно неверное действие, поэтому главным матчем станет второй акт в Мадриде. В первом же матче не стоит ждать обилия моментов и забитых мячей.

«Спортинг» – «Манчестер Сити» (15 февраля, 23:00 мск)

Лидеры чемпионата Англии безумно хороши. В новом году они провели семь матчей и лишь в одном потеряли очки, сыграв вничью с «Саутгемптоном». В остальных встречах парни Пепа Гвардиолы выглядели сумасшедше уверенно и душили соперников с первых же минут.

«Спортинг» в рамках чемпионата Португалии тоже смотрелся неплохо: столичный клуб удерживает второе место после «Порту», с которым сыграл вничью в последнем туре (2:2). При этом команда Рубена Аморима вела в счете 2:0. Но все-таки во вторник встретятся команды совсем разных весовых категорий, и «Спортингу», который отлетел в группе «Аяксу» с общим счетом 3:9, тяжело будет сдержать, пожалуй, сильнейший на данный момент клуб мира.

«Интер» – «Ливерпуль» (16 февраля, 23:00 мск)

У чемпионов Италии есть проблемы в обороне: если на групповом этапе «нерадзурри» с трудом обошли «Шериф» в борьбе за вторую путевку в плей-офф, но пропустили всего пять мячей, то из последних пяти встреч сыграли на ноль только одну (1/4 Кубка против «Ромы») и пропустили в общей сложности шесть. Половину – от «Эмполи» и «Венеции».

Самир Ханданович Фото: Getty Images

«Ливерпуль» в отсутствие Мане и Салаха (оба отъезжали на Кубок Африки) не выиграл только один матч, а в среднем забивал 2,25 мяча за игру. С лидерами атаки «красные» станут еще мощнее, а с приходом Луиса Диаса – вариативнее. Вскрыть не самую надежную и сыгранную защиту «Интера» у гостей не составит труда, даже два раза.

«РБ Зальцбург» – «Бавария» (16 февраля, 23:00 мск)

Самый осторожный, но максимально спокойный и играющий вариант. «Бавария» не заканчивает матч без гола с октября 2021 года, когда проиграла «Боруссии Мёнхенгладбах» (0:5), «Зальцбург» – с ноября (0:1 против «Лилля» в ЛЧ). Соперники встречались в прошлом году на группово этапе и выдали два бодрых матча: 6:2 и 3:1 в пользу немецкого суперклуба.

То что «Бавария» забьет – 100%. Левандовский в огне, ребята на подхвате – тоже в порядке и готовы подстраховать лучшего форварда мира. Но и «Зальцбург», всегда играющий в атаку, должен отличиться: у лидера австрийского футбола бодрейшая атака, а мюнхенцы с немотивированным Зюле (летом станет игроком «Боруссии Д») много косячат у ворот, где не будет Нойера. Ману травмирован, и его заменит Ульрайх – он точно не самый сильный вратарь, так что на его нестабильности можно будет заработать.

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