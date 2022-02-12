Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, сыграет ли бразильский нападающий Неймар в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом», которая состоится 15 февраля в Париже.
«Мы отлично поработали и во вторник подойдем к матчу в очень хорошем настроении. Неймар? В ближайшие несколько дней мы посмотрим, сможет ли он быть в общей группе. Мы должны быть очень осторожны, когда речь заходит об ожиданиях. Давайте поглядим, как будут развиваться события в ближайшие дни. Если все будет хорошо, он может попасть в состав команды, и я надеюсь, что так и будет», – заявил Почеттино.
Ad
Напомним, Неймар получил травму голеностопа в конце ноября 2021 года, а в начале февраля приступил к индивидуальным тренировкам.
Чемпионат Англии
Игроки «МЮ» ждут Почеттино. Выделяют 5 аргументов
«Это удар по городу». Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси купил роскошный отель в Сотогранде и уволил весь персонал
На LED-бортах в матче лидеров чемпионата Франции «Лилль» – «ПСЖ» показали стихотворение Владимира Маяковского
Источник: Le Figaro.
Чемпионат Франции
Зидан уже мог бы тренировать «ПСЖ». Мешает «Реал»
Кубок Франции
Почеттино – о вылете из Кубка Франции: «ПСЖ» заслуживал победы»
Related Matches
Пари Сен-Жермен
15/02
Реал Мадрид
Реклама
Ad
Реклама
Ad