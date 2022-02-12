Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, сыграет ли бразильский нападающий Неймар в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом», которая состоится 15 февраля в Париже.

«Мы отлично поработали и во вторник подойдем к матчу в очень хорошем настроении. Неймар? В ближайшие несколько дней мы посмотрим, сможет ли он быть в общей группе. Мы должны быть очень осторожны, когда речь заходит об ожиданиях. Давайте поглядим, как будут развиваться события в ближайшие дни. Если все будет хорошо, он может попасть в состав команды, и я надеюсь, что так и будет», – заявил Почеттино.

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Напомним, Неймар получил травму голеностопа в конце ноября 2021 года, а в начале февраля приступил к индивидуальным тренировкам.

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Источник: Le Figaro.

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