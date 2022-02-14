Как сыграет Мбаппе?

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

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Несмотря на то, что составы «Реала» и «ПСЖ» переполнены звездами, все внимание будет приковано к Килиану Мбаппе. Француз летом может стать свободным агентом, и все инсайдеры связывают его именно с «Реалом».

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Сначала планировалось, что «Мадрид», заваливший форварда деньгами, объявит о покупке уже зимой. Но все испортил жребий Лиги чемпионов, который свел конкурентов за Мбаппе уже в 1/8 финала. «Реал» был бы только рад зафиналить сделку заранее и выбить «ПСЖ» из равновесия. Вполне вероятно, в таком случае «Париж» мог бы оставить форварда соперника в запасе и лишиться преимущества.

Все проблемы разрулил сам Мбаппе, который проявил уважение к нынешнему клубу и заморозил переговоры с «Реалом» (или официальное объявление).

Килиан Мбаппе и Лионель Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Я еще не принял решение. Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить. Сейчас я вправе делать что угодно, но не собираюсь вести переговоры с соперниками или делать что-то в этом роде. По-прежнему настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно», – отметил Мбаппе.

Но сложно поверить в то, что Килиан войдет в игру с чистой головой. Одно дело доигрывать контракт и готовиться к новому клубу, но играть против своей будущей команды (скорее всего) – это другое. В этом матче Мбаппе может продемонстрировать – насколько он профессионален. Любой его промах будет воспринят слишком остро.

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Последний шанс Почеттино?

Сейчас все выглядит так, что Маурисио покинет Париж по окончании сезона. Руководство разочаровано плохой интеграцией в состав Лионеля Месси и слабой игрой, несмотря на огромный отрыв в чемпионате Франции. По информации Le Parisen, аргентинец уже мог отправиться в отпуск, но Зинедин Зидан отказался подхватить команду в середине сезона, и спас Почеттино.

И все же у Поча остался шанс. Боссы «ПСЖ» всегда смотрели исключительно в сторону ЛЧ – они наверняка изменят решение, если вдруг Маурисио перенастроит футболистов и возьмет заветный трофей.

Но есть и обратная сторона: если «ПСЖ» проиграет в 1/8, то Почеттино вылетит с позором. Никто даже не посмотрит на соперника: с таким составом стыдно оставаться так далеко от финала.

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Сыграет ли Неймар?

Бразилец регулярно получает травмы зимой и генерирует мемы про день рождения сестры. Очередное повреждение Неймар получил в конце ноября и уже пропустил 11 матчей «ПСЖ».

Неймар, «ПСЖ» Фото: Getty Images

По данным RMC, у форварда хорошие шансы на то, чтобы попасть в заявку на игру с «Реалом». Правда, не очень понятно, пригодится ли он Почеттино. Неймар не играл в футбол 63 дня и вряд ли усилит команду в невероятно сложном матче. Только в воскресенье бразилец приступил к работе в общей группе и в полном объеме.

Последний раз Неймар забивал за «ПСЖ» 6 ноября: последние три игры за клуб он отбегал без голевых действий.

«Реал» справится без Бензема?

Карим Бензема, «Реал» Фото: Getty Images

Карим стал для «Мадрида» настолько важным игроком, что без него результаты заметно ухудшились. Француз получил повреждение в игре с «Эльче» 23 января – тогда и начались проблемы «Реала».

В том матче «бланкос» не дожали андердога, а рубках с «Атлетиком», «Гранадой» и «Вильярреалом» выбили лишь одну победу и один забитый мяч. Без Карима нападение «Реала» заглохло, а дефицит в атаке чувствуется настолько, что Карло Анчелотти пришлось впервые с лета выводить в основу Гарета Бэйла.

Ожидалось, что Бензема поправится к «ПСЖ», но в воскресенье форвард вновь почувствовал проблемы. Он досрочно покинул тренировку, и теперь Marca оценивает его шансы на основу лишь в 50%.

Карим Бензема Фото: Getty Images

Месси опять забьет «Реалу»?

«Реал» – один из самых любимых соперников Лео. Во-первых, «Мадрид» – самый частый оппонент Месси: против «бланкос» аргентинец провел 45 матчей (ближайшая «Севилья» – 43 игры). Во-вторых, вратари «Реала» входят в топ-5 любимых клиентов Лео – им он вонзил 26 банок. Чаще страдали только «Севилья» (38), «Атлетико» (32), «Валенсия» (31) и «Атлетик» (29).

Лионель Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Лео всегда предельно заряжен на «Реал»: скромный аргентинец получил несвойственные для себя 14 карточек в Класико. Это самый высокий показатель в его карьере.

Да, в Париже у Месси пока не клеится: у него больше травм (4), чем голов в чемпионате Франции (2). Но встреча с личным врагом – отличный повод освежить карьеру. Убийство «Реала» в ЛЧ вдохновит Лео и, возможно, раскрепостит аргентинца, который пока явно не в зоне комфорта.

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В чем преимущество «Реала»?

В отсутствие Бензема главной ударной силой «Реала» вдруг может стать Винисиус. Бразилец раскрылся при Анчелотти и стал более полезным игроком, чем в стартовых сезонах на «Сантьяго Бернабеу».

Отличная форма Винисиуса опасна для авантюрных защитников «ПСЖ». И Мендеш, и Хакими любят атаковать и часто теряют зону. Если в Лиге 1 наказывать почти некому, то это пространство – стихия Винисиуса.

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Винисиус Жуниор, «Реал» Фото: Getty Images

Игра будет закрытой?

Возможно, матч был бы сухим, если бы тренером «Реала» был прагматичный Зинедин Зидан или УЕФА не отменил правило гостевого гола. Но в нынешнем состоянии ни «Мадрид», ни «ПСЖ» не умеют сушить игру. Тем более что смысла держать оборону в первом матче теперь нет.

Оба тренера поставят на атаку, поэтому уже в Париже зрители могут рассчитывать на россыпь голов.

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