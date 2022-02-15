Пока Серхио Рамос грустит, что не восстановился к матчу с «Реалом», а Маурисио Почеттино ждет в игре Неймара, Карло Анчелотти размышляет, кого из супертрио «ПСЖ» сдерживать в первую очередь. Базовый ответ на вопрос лежит в статистике. В чемпионате Франции-2021/22 «Париж» создает 1 xG за 90 минут при участии Лео Месси, 1,07 – Неймара, 1,06 – Килиана Мбаппе. В ожидаемые голы звезды вкладываются почти одинаково.

При этом «ПСЖ» – третья команда Лиги 1-2021/22 по интенсивности в обороне (9,01 PPDA, активнее только «Лион» и «Монако»). Неймар вкалывает в защите усерднее партнеров: выдает 14 прессинг-действий за 90 минут в чемпионате, Месси и Мбаппе – 8,74 и 8,45 соответственно.

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На первый взгляд, звезды «ПСЖ» в равной степени хороши в созидании, а в обороне тащит Неймар. На поле все сложнее.

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КАКУЮ ЗВЕЗДУ «ПСЖ» ВЫ СЧИТАЕТЕ ГЛАВНОЙ? Лео Месси Неймара Килиана Мбаппе Я за другого футболиста

Неймар не играл за «ПСЖ» с 28 ноября. Оценить влияние бразильца на февральскую версию команды сложно. Сосредоточимся на Мбаппе и Месси, которые отбегали 923 и 748 минут за время без партнера. Почеттино придал Лео и Килиану одинаковую стартовую позицию, в центре атаки. Различия – в деталях.

Месси и Мбаппе расположились в центре атаки «ПСЖ» в матче с «Ниццей» Фото: Other Agency

Большую часть игрового времени Мбаппе исполняет классическую девятку. Например, на седьмой минуте ответки с «Брюгге» Килиан забил как стандартный форвард: открылся за спиной защитника, внутри штрафной. В аналогичной роли француз всадил в январе «Бресту».

Иногда Мбаппе отскакивает на левый фланг, откуда возвращается в центр и бьет с рабочей правой ноги. Пример – февральский матч с «Лиллем». Перед голом Месси Килиан рванул от края, чтобы выйти на удар, но потерял мяч – Лео подхватил и забил.

Мбаппе смещается с левого фланга перед голом Месси в ворота «Лилля» Фото: Other Agency

Функции Месси шире и сложнее. Как и Мбаппе, Лео иногда сваливается к удобному краю, чтобы пробить после движения в центр. Только в случае с аргентинцем речь идет о правом, а не о левом фланге. Примеры – удары на 35-й минуте игры с «Ниццей» и 74-й – с «Лорьяном».

Удар Месси по воротам «Ниццы» после смещения под левую с правого фланга Фото: Other Agency

В рамках смещений направо Месси может отскакивать вглубь, чтобы помочь с розыгрышем. Для этого Лео располагается в полуфланге и раскидывает передачи в легкой оттяжке. В декабрьском матче с «Лансом» опускание аргентинца подарило «ПСЖ» самый острый момент первого тайма: легенда «Барсы» отпасовал на Ашрафа Хакими, который прострелил под удар Анхеля ди Марии.

Месси подключается к атаке «ПСЖ» после паса из глубины на Хакими. Ашраф готовит прострел на Ди Марию Фото: Other Agency

Иногда Месси располагается под нападающими, в позиции классической десятки. Место Лео в передней линии занимает кто-то из партнеров: например, Жоржиньо Вейналдум или Марко Верратти.

Вейналдум занял позицию Месси в передней линии в матче с «Монако» Фото: Other Agency

Из позиции под страйкерами Месси либо включает дриблинг, либо обыгрывается с партнерами. На 35-й минуте с «Брюгге» Лео пробил в результате слалома перед чужой штрафной, на 71-й с «Монако» – грустно ткнул мячом мимо ворот после стеночки с Мбаппе.

Проход Месси перед ударом по воротам «Брюгге» Фото: Other Agency

Месси ускорился к обратному пасу Мбаппе под удар в матче с «Монако» Фото: Other Agency

Отдельный пласт задач для Месси связан с контратаками. Визуально через Лео проходит каждый быстрый выпад «Парижа». Самый показательный пример связан с январской игрой против «Реймса». Спустя четыре минуты после выхода на замену плеймейкер разогнал резвую атаку и отпасовал на Мбаппе – остановил защитник, который вынес мяч на угловой. В результате корнера забил Верратти.

Месси погнал контратаку «ПСЖ» в матче с «Реймсом» Фото: Other Agency

Если обобщить, Месси – главный персонаж в атаке «ПСЖ»-2021/22. Лео помогает с розыгрышем, таскает мяч на дриблинге и создает пространство для партнеров. Мбаппе выполняет более узкий набор задач, реже отскакивает вглубь и нацелен на прием мяча в финальной трети.

В отсутствие Неймара между Месси и Мбаппе сложилась качественная химия. Если Килиан ищет пространство наверху и открывается под передачи на ход, то Лео смещается вглубь и пасует на француза. «Месси нужен мяч, чтобы почувствовать игру. На мой взгляд, Лео комфортно действовать в свободной роли и в центральном канале. Я же могу сыграть где угодно», – поделился Мбаппе в феврале.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Размышления о лидере «ПСЖ» подталкивают к нескольким мыслям. Первая – как же быстро Месси подмял новую команду, набитую звездами. Лео помогли травма Неймара и слабые наработки Почеттино на старте, которые благоволили наглому стилю и полному контролю над мячом. «Игроки уровня Месси легко адаптируются к свежим условиям. Лео не изменит стиль ни во Франции, ни в Испании, ни в Японии с Мадагаскаром», – объяснил одноклубник аргентинца Андер Эррера.

Вторая мысль – для контроля над «ПСЖ» Анчелотти должен думать о защите против Месси. Мбаппе остается самым острым игроком «Парижа» на пространстве, а Неймар может разрезать дриблингом даже самый низкий блок, но в условиях позиционной игры «Париж» будет зависеть от Лео. В запасе Карло несколько ходов, базовый из которых – опека Каземиро.

Третья мысль по поводу «ПСЖ» – в февральской версии команды отсутствует внятное место для Неймара. Стиль бразильца близок манере Месси, а отбирать мяч у Лео нельзя – потеряет чувство матча. Играть на рывках, в стиле Мбаппе, южноамериканец не станет, а еще не исполнит классическую девятку в стиле Мауро Икарди. Игры с «Реалом» вряд ли перевернут парижскую картину и изменят разделение ролей.

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