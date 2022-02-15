Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не вышел в стартовом составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». 30-летний бразилец из-за травмы не играет с конца ноября.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино думал над тем, чтобы выпустить игрока с первых минут. Однако сам Неймар решил поберечься после травмы и сказал, что для него будет лучше начать матч в запасе, сообщил журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.
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Источник:
Лига чемпионов УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
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