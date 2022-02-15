Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
На 61-й минуте матча Килиан Мбаппе заработал 11-метровый. Исполнил стандарт Месси: Лео слабо пробил в правый нижний угол. С ударом аргентинца без особых проблем справился голкипер «Реала» Тибо Куртуа.
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