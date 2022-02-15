«ПСЖ» обыграл мадридский «Реал» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» с самого начала матча овладел преимуществом и держал его до самого конца. В первом тайме парижане создали несколько опасных моментов, но не использовали ни один, а Килиан Мбаппе даже не реализовал выход один на один. «Реал» вообще ничем не отвечал и первый удар в матче нанес уже в компенсированное к первой половине время.

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«Париж» не перестал давить и во втором тайме. После перерыва парижане создали много острых эпизодов, которые не реализовали. На 61-й минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти, но вместо него к мячу подошел Лео Месси. Аргентинец неудачно пробил, и Тибо Куртуа в очередной раз спас «Мадрид». После ошибки Лео парижане все же провели результативную атаку – на 94-й минуте забил Килиан Мбаппе.

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