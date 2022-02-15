На 23-й минуте игры «ПСЖ» и «Мадрида» с экрана мелькнула улыбка Дидье Дешама. Тренер сборной Франции весело осматривался на трибуне: видимо, предвкушал эстетичный гол Килиана Мбаппе. Резвый француз проминал левый фланг «Реала» всю игру, пока не заработал пенальти и не забил с игры. Итог – минимальная победа.

«ПСЖ» косил налево с первых минут. К Мбаппе на фланге присоединялся Нуну Мендеш. Большинство атак хозяев (37%) пролетели по краю француза и португальца. Намеренно ли Маурисио Почеттино сбился к зоне Килиана, непонятно.

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Структура атаки «ПСЖ». Мбаппе и Мендеш занимают позиции слева. Килиан – в полуфланге, Нуну – шире Фото: Other Agency

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С одной стороны, «ПСЖ» были выгодны дуэли Мбаппе с Дани Карвахалем. 30-летний испанец не успевал за резвым французом. Доказательства – момент на 17-й минуте, в рамках которого фулбек упустил Килиана перед ударом, и эпизод, приведший к пенальти.

С другой, «Реал» отлично контролировал центральный канал. Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос располагались узко и близко друг к другу, так что «ПСЖ» оказалось трудно напрямую подходить к штрафной. Хозяева выдали лишь восемь действий вблизи полукруга. Возможно, именно крепкая средняя линия «Мадрида» выталкивала парижан на фланг.

Узкое расположение Каземиро, Модрича и Крооса блокирует центральный канал для «ПСЖ» Фото: Other Agency

В любом случае, фокус «ПСЖ» сработал. Именно слева французы пробили Тибо Куртуа на 94-й минуте. Бельгиец пострадал и от другой особенности в тактике соперника. Речь о прессинге.

В рамках игры на «Парк де Пренс» «Реал» 14 раз потерял мяч на домашней половины. Показатель «ПСЖ» – три. Почеттино продумал грамотную систему прессинга, где нашлось место даже для пассивного Лео Месси. «Париж» применил персональное давление, триггером для которого становились рывки Анхеля ди Марии до вратаря или центрдефа «Мадрида».

Включение Ди Марии подталкивает к прессингу Мбаппе Фото: Other Agency

Партнеры поддерживали Ди Марию с первым включением в прессинг. Мендеш и Ашраф Хакими поднимались вдоль флангов, Марко Верратти и Леандро Паредес сдерживали полузащитников «Реала». Вместе перечисленные игроки набили 36 из 37 попыток отбора «ПСЖ». Автором последней оказался Месси. Пахари в средней линии и защите помогли «Парижу» не меньше внушительного Мбаппе.

«Мадрид» мощно пострадал от чужого давления. Сильнее всего прессинг сказался на Куртуа, который выдал лишь пять точных лонгболлов из 11. Символично, что «Реал» отметился только шестью действиями в чужой штрафной – слишком трудно было продвигать владения.

Винисиус и Ашраф Хакими Фото: Getty Images

«ПСЖ» заслужил победу над «Реалом». Первая причина – огненный Мбаппе. Килиан оказался звеном, через которое проскочило большинство атак хозяев. Француз настолько напористо проходил Карвахаля, что на помощь стягивались и Эдер Милитао, и Модрич. В ключевой момент подстраховка не спасла.

При этом важно помнить и о прессинге, благодаря которому «ПСЖ» установил более целостный контроль над игрой. Высокая защита удивила еще сильнее, чем перфоманс Мбаппе. «Париж» показался более сбалансированной командой, в которой нашлось место каждой из суперзвезд. Почеттино справился с самой трудной задачей в карьере как минимум на одну игру с «Реалом».

Переживи еще раз эмоции от парижского матча по текстовой трансляции от Eurosport.ru ! Внутри – первые впечатления от великолепного гола Мбаппе.

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