«Мы прибавили в позиционной игре, но показать прогресс не смогли – слишком хорош оказался «Ливерпуль». Зато блеснули с точки зрения прежних сильных сторон, стандартов и контратак», – подытожил Дэвид Мойес 7 ноября. В последний месяц осени «Вест Хэм» нанес Юргену Клоппу первое поражение в АПЛ-2021/22 – 3:2. Два мяча лондонской команды прилетели с угловых, еще один – после быстрого отрыва.

«Вест Хэм» подсказал, какие дыры существуют в игре «Ливерпуля». Конкуренты по АПЛ подхватили. Больше всего xG в чемпионате-2021/22 команда Клоппа допустила в матчах с «Тоттенхэмом» (3,4), «Кристал Пэлас» (2,2) и «Брентфордом» (1,9), каждый из которых развивал учение об игре против мерсисайдцев.

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Юрген Клопп Фото: Getty Images

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«Тоттенхэм» вынес самые острые моменты из контратак. На 16-й минуте острый удар из штрафной получил Хынмин Сон. После технических ошибок Эндрю Робертсона и Тайлера Мортона кореец заметил, как агрессивно из первой линии выбросился Ибраима Конате, и воспользовался дырой от выпада француза.

Сон отрывается от Конате, который слишком агрессивно выбросился из первой линии Фото: Other Agency

На 30-й минуте трюк повторил Деле Алли, только «Ливерпуль» пострадал не от Конате, а от Трента Александер-Арнольда. Если центральные защитники Клоппа вернулись в штрафную, то фулбек – нет.

Алли использует зону в защите «Ливерпуля», пока Кейн отвлекает защитников, а Трент задерживается на чужой половине Фото: Other Agency

Общую картину изменил момент Харри Кейна на 55-й минуте. Острый удар страйкера вытек не из быстрой атаки, как раньше, а из позиционной. Причиной послужила ошибка Трента, который неправильно выстроил линию офсайда: задержался в надежде на вне игры у Алли.

Трент ошибся с линией офсайда и упустил Алли, который отпасовал под удар Кейну Фото: Other Agency

«Кристал Пэлас» создал три острых момента, в каждом из которых засветился Вирджил ван Дейк. На 42-й минуте Майкл Олис перехватил мяч в центре и отпасовал на ход Жан-Филиппу Матета. Страйкер выскочил из-за спины голландца, а затем чуть не забил в пустые из-за ошибки Алиссона на выходе.

Матета выскакивает из-за спины Ван Дейка на 42-й минуте игры между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» Фото: Other Agency

Картина повторилась перед голом Одсонна Эдуара. Ван Дейк пустил за спину Матета, потому что ошибся с офсайдом: затормозил из-за остановки Жоэля Матипа. Жан-Филипп выкатил ассист на соотечественника.

Ван Дейк вновь упускает Матета перед голом Эдуара Фото: Other Agency

Плюс в начале второго тайма из штрафной «Ливерпуля» пробил Конор Галлахер. Ван Дейк сыграл по форварду «Кристал Пэлас» и забыл про британца. За полузащитником должен был опуститься Джордан Хендерсон – забыл или упустил из виду.

Галлахер пользуется зоной в защите «Ливерпуля». Конора бросили Ван Дейк и Хендерсон Фото: Other Agency

«Брентфорд» обратился к уязвимому Ван Дейку на 11-й минуте. Вирджил сосредоточился Иване Тоуни, адресате для выноса, который выиграл верховую борьбу и скинул мяч за спину голландцу, на открытого Брайана Мбеумо.

Ван Дейк стянулся к Тоуни и упустил Мбеумо Фото: Other Agency

На 63-й и 82-й минуте «Брентфорд» испробовал другой инструмент: перегруз зоны Трента. Команда Томаса Франка дважды развила атаку по правому флангу и навесила в сторону Александер-Арнольда, куда стягивались несколько футболистов. Одна из заготовок привела к голу Виталия Янельта, а после игры Клопп подчеркнул: «Мы не справились с «Брентфордом», особенно с длинными передачами».

«Брентфорд» загрузил зону Трента перед голом Янельта Фото: Other Agency

На первый взгляд, «Интер», соперник «Ливерпуля» по 1/8 Лиги чемпионов, обратится как минимум к наработке «Брентфорда». Как и Франк, Симоне Индзаги использует схему с тремя центральными защитниками и вингбэками, которые благоволят широкой игре. Если в АПЛ-2021/22 лондонцы отклонились от базовой расстановки лишь на 25 минут, то миланцы в Серии А – вообще ни разу.

На деле «Интер» может воспользоваться и другой уязвимостью «Ливерпуля» – зонами позади защитников и невнимательностью в штрафной. В этих компонентах Индзаги поможет Алексис Санчес. Причина не только в зимней результативности (пять голов, включая банки «Юве» и «Роме»), но и в стиле чилийца.

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Алексис в сезоне-2021/22 выносит моменты из минимальных ошибок соперников. Доказательства – игры чилийца в Серии А. Самый опасный момент в матче с «Кальяри» Санчес выбил из штрафной – воспользовался невнимательной защитой. Похожее действие подарило южноамериканцу гол на 50-й минуте.

Алексис воспользовался зоной в защите «Кальяри» и открылся под удар Фото: Other Agency

Санчес открылся в штрафной «Кальяри» перед голом Фото: Other Agency

Другой пример – игра с «Салернитаной». На 55-й минуте «Интер» развил контратаку. Алексис помог передачей из глубины, а затем включился в финальную треть: использовал карман между защитниками, один из которых сместился к Хакану Чалханоглу, и забил.

Санчес открылся под пас Чалханоглу за спиной защитника «Салернитаны» Фото: Other Agency

Еще один показательный момент привязался к 26-й минуте матча с «Аталантой». В рамках быстрой атаки Санчес открылся за спину защитнику, принял мяч и продвинулся в штрафную – удар накрыли в последний момент.

Алексис открылся для паса на ход в матче с «Аталантой» Фото: Other Agency

Алексис пробивает все слабые стороны «Ливерпуля». Чилиец умело открывается за спину защитникам и пользуется мелкими недоработками в штрафной. В Серии А-2021/22 Санчес выходил в старте лишь на пять матчей, однако перед первой игрой в 1/8 ЛЧ Индзаги подтвердил: у всех страйкеров «Интера» равные шансы на место в старте. Выбор в пользу бывшей звезды «Арсенала» выглядит логичным.

Санчес воюет за место в основе с 2019 года. «Антонио Конте говорил, что я особенный и нужен команде на заключительных этапах игр. Отвечал, что внесу пользу и с первых минут», – рассказывал Алексис. Как и предшественник, Индзаги редко доверяет чилийцу позицию в старте и чаще выпускает в кубках, пусть даже в 2021-м «Интер» покинул Ромелу Лукаку. Возможно, на матч с «Ливерпулем» Симоне стоит отойти от базового принципа и довериться бывшему топу из АПЛ.

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